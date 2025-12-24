Рейтинг@Mail.ru
На сельхозземлях можно будет строить винодельни и гостиницы - закон - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/na-selkhozzemlyakh-mozhno-budet-stroit-vinodelni-i-gostinitsy---zakon-1151945406.html
На сельхозземлях можно будет строить винодельни и гостиницы - закон
На сельхозземлях можно будет строить винодельни и гостиницы - закон - РИА Новости Крым, 24.12.2025
На сельхозземлях можно будет строить винодельни и гостиницы - закон
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому теперь на землях сельскохозяйственного назначения можно будет строить гостиницы и винодельни, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T14:57
2025-12-24T14:57
новости
сельское хозяйство
виноделие в крыму
виноделие
закон и право
государственная дума рф
гостиница
отдых
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100300/48/1003004871_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ffbab1bb02380ab068acf8903e80187f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому теперь на землях сельскохозяйственного назначения можно будет строить гостиницы и винодельни, сообщает РИА Новости."Рассматриваемый Федеральный закон открывает новый этап развития отечественного виноделия в регионах Юга России. Этим законом разрешается строительство объектов по производству вина, виноделен, а также сельского туризма – это объекты размещения, общественного питания, дегустационных залов, магазинов на виноградопригодных землях", – цитирует РИА Новости главу аграрного комитета Совета Федерации Александра Двойных.При этом, по словам депутата, построить объект сельского туризма без объектов винодельни будет нельзя. Кроме того, закон определяет условия, при одновременном соблюдении которых допускается строительство объектов."Если объекты не соответствуют условиям, они подлежат сносу… Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования", – уточнил Двойных.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок определения начальной цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых и выставленные на публичные торги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземлиПрограмму льготного лизинга в новых регионах России продлили на годВ Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100300/48/1003004871_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_88cc15d1d9a32d3852174ed394ecb723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сельское хозяйство, виноделие в крыму, виноделие, закон и право, государственная дума рф, гостиница, отдых, туризм
На сельхозземлях можно будет строить винодельни и гостиницы - закон

Совфед одобрил закон о строительстве виноделен и гостиниц на сельхозземлях

14:57 24.12.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВинодельческий завод
Винодельческий завод - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому теперь на землях сельскохозяйственного назначения можно будет строить гостиницы и винодельни, сообщает РИА Новости.
"Рассматриваемый Федеральный закон открывает новый этап развития отечественного виноделия в регионах Юга России. Этим законом разрешается строительство объектов по производству вина, виноделен, а также сельского туризма – это объекты размещения, общественного питания, дегустационных залов, магазинов на виноградопригодных землях", – цитирует РИА Новости главу аграрного комитета Совета Федерации Александра Двойных.
При этом, по словам депутата, построить объект сельского туризма без объектов винодельни будет нельзя. Кроме того, закон определяет условия, при одновременном соблюдении которых допускается строительство объектов.
"Если объекты не соответствуют условиям, они подлежат сносу… Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования", – уточнил Двойных.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок определения начальной цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых и выставленные на публичные торги.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли
Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год
В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников
 
НовостиСельское хозяйствоВиноделие в КрымуВиноделиеЗакон и правоГосударственная Дума РФГостиницаОтдыхТуризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:36В Евпатории трое парней избили мужчину
15:22Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей
15:11Состояние финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону – Путин
14:57На сельхозземлях можно будет строить винодельни и гостиницы - закон
14:55На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности
14:45Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год
14:33Инфляция в Крыму в ноябре: какие продукты менялись в цене
14:20Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в Судаке
14:13Власти Крыма выделили 150 млн рублей на льготные займы для промышленников
13:56Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья
13:48Три дрона ВСУ уничтожены над Черным морем
13:45Для сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордов
13:38417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году
13:25Почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте мирного плана
13:14Четыре поселка Большой Ялты обесточены
13:08Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки
12:55Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии
12:38В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
12:25Армия России освободила Заречное в Запорожской области
12:10Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт
Лента новостейМолния