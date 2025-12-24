https://crimea.ria.ru/20251224/na-selkhozzemlyakh-mozhno-budet-stroit-vinodelni-i-gostinitsy---zakon-1151945406.html

На сельхозземлях можно будет строить винодельни и гостиницы - закон

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому теперь на землях сельскохозяйственного назначения можно будет строить гостиницы и винодельни, сообщает РИА Новости."Рассматриваемый Федеральный закон открывает новый этап развития отечественного виноделия в регионах Юга России. Этим законом разрешается строительство объектов по производству вина, виноделен, а также сельского туризма – это объекты размещения, общественного питания, дегустационных залов, магазинов на виноградопригодных землях", – цитирует РИА Новости главу аграрного комитета Совета Федерации Александра Двойных.При этом, по словам депутата, построить объект сельского туризма без объектов винодельни будет нельзя. Кроме того, закон определяет условия, при одновременном соблюдении которых допускается строительство объектов."Если объекты не соответствуют условиям, они подлежат сносу… Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования", – уточнил Двойных.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок определения начальной цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых и выставленные на публичные торги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземлиПрограмму льготного лизинга в новых регионах России продлили на годВ Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников

