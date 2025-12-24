Рейтинг@Mail.ru
На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности - РИА Новости Крым, 24.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251224/na-krym-idet-snezhnyy-shtorm---energetiki-v-rezhime-povyshennoy-gotovnosti-1151945776.html
На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности
На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности - РИА Новости Крым, 24.12.2025
На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности
Энергетики Крыма перешли о режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий на предстоящих выходных. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T14:55
2025-12-24T14:55
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143969071_0:82:800:532_1920x0_80_0_0_02b32094eee446687e0ca1e0aefb0bbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли о режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий на предстоящих выходных. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
погода в крыму, штормовое предупреждение, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", безопасность, энергосистема крыма
На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности

В "Крымэнерго" объявили режим повышенной готовности из-за надвигающегося снежного шторма

14:55 24.12.2025
 
© КрымэнергоинформСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымэнергоинформ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли о режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий на предстоящих выходных. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"На предприятии действует режим повышенной готовности. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
Погода в КрымуШтормовое предупреждениеНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"БезопасностьЭнергосистема Крыма
 
