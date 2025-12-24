https://crimea.ria.ru/20251224/na-krym-idet-snezhnyy-shtorm---energetiki-v-rezhime-povyshennoy-gotovnosti-1151945776.html
На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности
2025-12-24T14:55
2025-12-24T14:55
2025-12-24T14:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли о режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий на предстоящих выходных. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима возьмет свое: погода на неделю для КрымаСевастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в РоссииГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
