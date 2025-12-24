Рейтинг@Mail.ru
Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии
Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии
В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T12:55
2025-12-24T13:07
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143970957_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_14cce41ab73e15bbad148d3ad8df471c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода обрушится на полуостров с пятницы."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением системы фронтальных разделов вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, ожидаются гололед и изморозь, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный, 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы могут достигать 30 м/с.Погода в Крыму на этой неделе переменчива, но атмосфера уже разворачивается в сторону зимы и новогоднего похолодания, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима возьмет свое: погода на неделю для КрымаСевастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в РоссииГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии

Метель и шторм: в Крыму объявлено экстренное предупреждение

12:55 24.12.2025 (обновлено: 13:07 24.12.2025)
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода обрушится на полуостров с пятницы.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением системы фронтальных разделов вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ожидаются гололед и изморозь, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный, 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы могут достигать 30 м/с.
Погода в Крыму на этой неделе переменчива, но атмосфера уже разворачивается в сторону зимы и новогоднего похолодания, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зима возьмет свое: погода на неделю для Крыма
Севастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в России
Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
 
