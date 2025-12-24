Рейтинг@Mail.ru
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
Гендиректор подмосковного пансионата для пожилых людей, в котором на прошлой неделе отравились 44 постояльца, задержана. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T20:19
2025-12-24T20:19
подмосковье
прокуратура московской области
происшествия
массовое отравление
уголовный кодекс
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Гендиректор подмосковного пансионата для пожилых людей, в котором на прошлой неделе отравились 44 постояльца, задержана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении обвиняемой под стражу. Деятельность учреждения приостановлена на 90 суток, уточнили в ведомстве.Проверка показала, что по состоянию на 18 декабря в пансионате, расположенном в деревне Дроздово в Подмосковье, проживали 73 постояльца в возрасте от 51 до 97 лет. 44 из них были госпитализированы с симптомами отравления различной степени тяжести, трое скончались. По предварительным данным, люди заболели шигеллезом. 19 декабря было возбуждении уголовного дела по факту отравления постояльцев частного пансионата в городе Видное. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье, прокуратура московской области, происшествия, массовое отравление, уголовный кодекс, новости
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор

В Подмосковье после отравления постояльцев задержана гендиректор пансионата для пожилых

20:19 24.12.2025
 
© Прокуратура Московской областиВ пансионате для пожилых в Подмосковье массово отравились постояльцы
В пансионате для пожилых в Подмосковье массово отравились постояльцы
© Прокуратура Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Гендиректор подмосковного пансионата для пожилых людей, в котором на прошлой неделе отравились 44 постояльца, задержана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
"Следователем в порядке ст. 91 УПК РФ задержана генеральный директор, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении обвиняемой под стражу. Деятельность учреждения приостановлена на 90 суток, уточнили в ведомстве.
Проверка показала, что по состоянию на 18 декабря в пансионате, расположенном в деревне Дроздово в Подмосковье, проживали 73 постояльца в возрасте от 51 до 97 лет. 44 из них были госпитализированы с симптомами отравления различной степени тяжести, трое скончались. По предварительным данным, люди заболели шигеллезом. 19 декабря было возбуждении уголовного дела по факту отравления постояльцев частного пансионата в городе Видное.
ПодмосковьеПрокуратура Московской областиПроисшествияМассовое отравлениеУголовный кодексНовости
 
