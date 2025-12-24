https://crimea.ria.ru/20251224/massovoe-otravlenie-v-dome-prestarelykh--zaderzhan-gendirektor-1151955609.html

Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор

Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор

Гендиректор подмосковного пансионата для пожилых людей, в котором на прошлой неделе отравились 44 постояльца, задержана. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T20:19

2025-12-24T20:19

2025-12-24T20:19

подмосковье

прокуратура московской области

происшествия

массовое отравление

уголовный кодекс

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151955447_0:396:960:936_1920x0_80_0_0_a31f97bee74ebc4c9e6e5c8396bb5d67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Гендиректор подмосковного пансионата для пожилых людей, в котором на прошлой неделе отравились 44 постояльца, задержана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении обвиняемой под стражу. Деятельность учреждения приостановлена на 90 суток, уточнили в ведомстве.Проверка показала, что по состоянию на 18 декабря в пансионате, расположенном в деревне Дроздово в Подмосковье, проживали 73 постояльца в возрасте от 51 до 97 лет. 44 из них были госпитализированы с симптомами отравления различной степени тяжести, трое скончались. По предварительным данным, люди заболели шигеллезом. 19 декабря было возбуждении уголовного дела по факту отравления постояльцев частного пансионата в городе Видное. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, прокуратура московской области, происшествия, массовое отравление, уголовный кодекс, новости