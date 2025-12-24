https://crimea.ria.ru/20251224/massovoe-otravlenie-v-dome-prestarelykh--zaderzhan-gendirektor-1151955609.html
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
2025-12-24
2025-12-24T20:19
2025-12-24T20:19
2025-12-24T20:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Гендиректор подмосковного пансионата для пожилых людей, в котором на прошлой неделе отравились 44 постояльца, задержана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении обвиняемой под стражу. Деятельность учреждения приостановлена на 90 суток, уточнили в ведомстве.Проверка показала, что по состоянию на 18 декабря в пансионате, расположенном в деревне Дроздово в Подмосковье, проживали 73 постояльца в возрасте от 51 до 97 лет. 44 из них были госпитализированы с симптомами отравления различной степени тяжести, трое скончались. По предварительным данным, люди заболели шигеллезом. 19 декабря было возбуждении уголовного дела по факту отравления постояльцев частного пансионата в городе Видное. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
