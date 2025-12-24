Рейтинг@Mail.ru
Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
В Крыму нехватка медицинских кадров по-прежнему остается одной из главных проблем. Ее стараются решать благодаря программам поддержки медиков, включая "Земский... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T11:32
2025-12-24T11:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму нехватка медицинских кадров по-прежнему остается одной из главных проблем. Ее стараются решать благодаря программам поддержки медиков, включая "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, в 2025 году в этих проектах приняли участие 90 специалистов. Врачи получили единовременные компенсации в размере одного миллиона рублей, медработники среднего звена – по 500 тысяч. Среди участников программы – терапевты, педиатры, а также врачи узких специальностей: кардиологи, неврологи, хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и специалисты скорой помощи.Все медработники заключили договоры с обязательством отработать в учреждениях не менее пяти лет.Кроме того, к работе приступили 135 молодых специалистов, получивших высшее образование по целевым договорам. Они обязаны работать в лечебных учреждениях от трех до пяти лет. Медработники могут рассчитывать на меры социальной поддержки: компенсацию аренды жилья или ипотечных платежей для иногородних, предоставление служебного жилья, региональные надбавки для дефицитных специальностей, а также поддержку при работе в сельской местности.В отдельных случаях медицинские организации устанавливают собственные доплаты молодым специалистам."В 2025 году на целевое обучение в медицинские вузы поступил 171 человек. Начиная с прошлого года студенты, заключившие целевые договоры, не имеющие академических задолженностей и сдавшие в течение учебного года все промежуточные аттестации с оценками на "хорошо" и/или "отлично", получают за счет бюджета Республики Крым дополнительные выплаты к стипендиям", – добавил глава Крыма.Так, за отличную учебу студенты специалитета могут получить 40 тысяч в год, а ординаторы – 60 тысяч. В 2025-м такие выплаты получил 91 студент специалитета и 113 ординаторов.Ранее сообщалось, что первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии выбирает молодежь в КрымуНазваны самые востребованные в Крыму профессииВ Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму
Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку

В Крыму врачи получают до миллиона рублей и льготы за работу в районах и селах – Аксенов

11:32 24.12.2025 (обновлено: 11:33 24.12.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваМедики
Медики
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму нехватка медицинских кадров по-прежнему остается одной из главных проблем. Ее стараются решать благодаря программам поддержки медиков, включая "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в 2025 году в этих проектах приняли участие 90 специалистов. Врачи получили единовременные компенсации в размере одного миллиона рублей, медработники среднего звена – по 500 тысяч. Среди участников программы – терапевты, педиатры, а также врачи узких специальностей: кардиологи, неврологи, хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и специалисты скорой помощи.
"Новые кадры приняты в 19 медицинских организаций региона. Наибольшее число специалистов трудоустроено в Бахчисарайскую, Красногвардейскую, Ленинскую центральные районные больницы, Первомайскую и Сакскую районные больницы, службу скорой медицинской помощи", – рассказал Аксенов.
Все медработники заключили договоры с обязательством отработать в учреждениях не менее пяти лет.
Кроме того, к работе приступили 135 молодых специалистов, получивших высшее образование по целевым договорам. Они обязаны работать в лечебных учреждениях от трех до пяти лет. Медработники могут рассчитывать на меры социальной поддержки: компенсацию аренды жилья или ипотечных платежей для иногородних, предоставление служебного жилья, региональные надбавки для дефицитных специальностей, а также поддержку при работе в сельской местности.
В отдельных случаях медицинские организации устанавливают собственные доплаты молодым специалистам.
"В 2025 году на целевое обучение в медицинские вузы поступил 171 человек. Начиная с прошлого года студенты, заключившие целевые договоры, не имеющие академических задолженностей и сдавшие в течение учебного года все промежуточные аттестации с оценками на "хорошо" и/или "отлично", получают за счет бюджета Республики Крым дополнительные выплаты к стипендиям", – добавил глава Крыма.
Так, за отличную учебу студенты специалитета могут получить 40 тысяч в год, а ординаторы – 60 тысяч. В 2025-м такие выплаты получил 91 студент специалитета и 113 ординаторов.
Ранее сообщалось, что первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие профессии выбирает молодежь в Крыму
Названы самые востребованные в Крыму профессии
В Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму
 
Сергей АксеновЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаГосподдержкаМедицина
 
