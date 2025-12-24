https://crimea.ria.ru/20251224/krym-stimuliruet-vrachey-molodym-medikam-obeschayut-milliony-i-sotspodderzhku-1151937049.html

Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку

Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку

В Крыму нехватка медицинских кадров по-прежнему остается одной из главных проблем. Ее стараются решать благодаря программам поддержки медиков, включая "Земский... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T11:32

2025-12-24T11:32

2025-12-24T11:33

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

новости крыма

господдержка

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151936933_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2ef95611e52c0f093c1017065b37b010.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму нехватка медицинских кадров по-прежнему остается одной из главных проблем. Ее стараются решать благодаря программам поддержки медиков, включая "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, в 2025 году в этих проектах приняли участие 90 специалистов. Врачи получили единовременные компенсации в размере одного миллиона рублей, медработники среднего звена – по 500 тысяч. Среди участников программы – терапевты, педиатры, а также врачи узких специальностей: кардиологи, неврологи, хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и специалисты скорой помощи.Все медработники заключили договоры с обязательством отработать в учреждениях не менее пяти лет.Кроме того, к работе приступили 135 молодых специалистов, получивших высшее образование по целевым договорам. Они обязаны работать в лечебных учреждениях от трех до пяти лет. Медработники могут рассчитывать на меры социальной поддержки: компенсацию аренды жилья или ипотечных платежей для иногородних, предоставление служебного жилья, региональные надбавки для дефицитных специальностей, а также поддержку при работе в сельской местности.В отдельных случаях медицинские организации устанавливают собственные доплаты молодым специалистам."В 2025 году на целевое обучение в медицинские вузы поступил 171 человек. Начиная с прошлого года студенты, заключившие целевые договоры, не имеющие академических задолженностей и сдавшие в течение учебного года все промежуточные аттестации с оценками на "хорошо" и/или "отлично", получают за счет бюджета Республики Крым дополнительные выплаты к стипендиям", – добавил глава Крыма.Так, за отличную учебу студенты специалитета могут получить 40 тысяч в год, а ординаторы – 60 тысяч. В 2025-м такие выплаты получил 91 студент специалитета и 113 ординаторов.Ранее сообщалось, что первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии выбирает молодежь в КрымуНазваны самые востребованные в Крыму профессииВ Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, господдержка, медицина