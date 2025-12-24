https://crimea.ria.ru/20251224/kogda-zakonchitsya-svo--v-ssha-nazvali-sroki-1151958256.html

Когда закончится СВО – в США назвали сроки

Когда закончится СВО – в США назвали сроки

2025-12-24T23:14

2025-12-24T23:14

2025-12-24T23:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие три месяца. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал постпред Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэттью Уитакер. Он добавил, что спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса сводятся к обсуждению статуса территорий.И добавил, что США за последние две недели добились сокращения числа спорных вопросов по Украине, однако оставшиеся темы – очень сложные."Количество вопросов, которые стоят на повестке дня, сократилось по сравнению с тем, что было две недели назад. Это хорошая новость. Однако по-прежнему остаются вопросы, которые необходимо решить таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию. Вызов будет заключаться в проведении сложных финальных переговоров", - сказал постпред США при НАТО.В ноябре он заявлял, что мир – единственный способ разрешить конфликт на Украине.Украинский проект мирного планаВ среду Владимир Зеленский обнародовал 20 пунктов мирного плана, который, по его словам, сейчас согласовывается с США и с Россией. В частности, документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими, тогда как в ранее представленном США проекте плана эти пункты присутствовали.В украинском проекте плана содержатся пункты о подтверждении суверенитета и безъядерного статуса Украины; заключении безоговорочного соглашения о ненападении между Москвой и Киевом; гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 устава НАТО.Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; зафиксировать вступление Украины в ЕС "в определенный срок"; обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных.По вопросу территорий как один из вариантов предлагается выход РФ из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ "стоят там, где стоят".Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине "как можно скорее после подписания соглашения".Предложенный Киевом проект мирного плана, из которого исключены пункты о признании Крыма и Донбасса российскими, является попыткой Владимира Зеленского выиграть время и привести в относительный порядок свою потрепанную армию, убежден профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

