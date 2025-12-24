https://crimea.ria.ru/20251224/kogda-zakonchitsya-svo--v-ssha-nazvali-sroki-1151958256.html
Когда закончится СВО – в США назвали сроки
Когда закончится СВО – в США назвали сроки - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Когда закончится СВО – в США назвали сроки
Конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие три месяца. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал постпред Соединенных Штатов Америки при... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T23:14
2025-12-24T23:14
2025-12-24T23:21
В ноябре он заявлял, что мир – единственный способ разрешить конфликт на Украине.
Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней – Уитакер
23:14 24.12.2025 (обновлено: 23:21 24.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие три месяца. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал постпред Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэттью Уитакер.
"Если он (конфликт – ред.) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней", - цитирует Уитакера РИА Новости.
Он добавил, что спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса сводятся к обсуждению статуса территорий.
"Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей", — отметил Уитакер.
И добавил, что США за последние две недели добились сокращения числа спорных вопросов по Украине, однако оставшиеся темы – очень сложные.
"Количество вопросов, которые стоят на повестке дня, сократилось по сравнению с тем, что было две недели назад. Это хорошая новость. Однако по-прежнему остаются вопросы, которые необходимо решить таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию. Вызов будет заключаться в проведении сложных финальных переговоров", - сказал постпред США при НАТО.
Украинский проект мирного плана
В среду Владимир Зеленский обнародовал 20 пунктов мирного плана, который, по его словам, сейчас согласовывается с США и с Россией. В частности, документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими
, тогда как в ранее представленном США проекте плана эти пункты присутствовали.
В украинском проекте плана содержатся пункты о подтверждении суверенитета и безъядерного статуса Украины; заключении безоговорочного соглашения о ненападении между Москвой и Киевом; гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 устава НАТО.
Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; зафиксировать вступление Украины в ЕС "в определенный срок"; обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных.
По вопросу территорий как один из вариантов предлагается выход РФ из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ "стоят там, где стоят".
Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине "как можно скорее после подписания соглашения".
Предложенный Киевом проект мирного плана, из которого исключены пункты о признании Крыма и Донбасса российскими
, является попыткой Владимира Зеленского выиграть время и привести в относительный порядок свою потрепанную армию, убежден профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
