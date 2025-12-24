Рейтинг@Mail.ru
Киевский проект урегулирования и гибель полицейских в Москве: главное - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Киевский проект урегулирования и гибель полицейских в Москве: главное
24.12.2025
Киевский проект урегулирования и гибель полицейских в Москве: главное
Проект плана Киева по урегулированию на Украине. Три человека погибли при взрыве в Москве. В Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкой...
новости крыма
крым
россия
новости
главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Проект плана Киева по урегулированию на Украине. Три человека погибли при взрыве в Москве. В Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкой. Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму. На Крым надвигается штормовая погода с метелью. Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Киев предложил проект плана по урегулированиюВ проекте плана по урегулированию, который предложил Киев, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими территориями.Кроме того, проект предполагает вывод российских военных из четырех областей: Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской, при этом линия расположения войск в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях на дату соглашения будет де-факто признанной. В планы Киева же не входит вывод ВСУ из российских регионов.Предложенный Киевом проект мирного плана, из которого исключены пункты о признании Крыма и Донбасса российскими, является попыткой Зеленского выиграть время и привести в относительный порядок свою потрепанную армию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.В Москве погибли при взрыве сотрудники ДПСВ среду двое сотрудников ДПС, а также человек, который находился рядом, погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Уточняется, что погибшим правоохранителям было 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и девятимесячная дочь.Уголовное дело открыто по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Семьям погибших обещают оказать всю необходимую помощь.Прощание с погибшей от атаки ВСУ девочкой в Севастополе и школа имени военкора Федорчака в КрымуВ среду в Севастополе в храме в честь Архистратига Божия Михаила прошло отпевание 15-летней Арины, которая погибла в результате атаки ВСУ на город, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Нет сильнее горя, чем потеря ребенка. Нет большей боли, чем провожать в путь того, кто только начинал жить. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Арины. Севастополь скорбит вместе с вами. Вечная память Арине", – написал он.Имя погибшего журналиста Александра Федорчака присвоено поселковой школе в Нижнегорском районе, сообщил глава местной администрации Антон Кравец."Сегодня решением Нижнегорского районного совета присвоено имя Александра Федорчака поселковой школе, в которой он учился", – сообщил Кравец.Он отметил, что имя Александра Федорчака стало символом мужества, преданности и профессионализма.Метель и шторм идут на КрымВ Крыму объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается снег, метель и гололед. По прогнозам, непогода нагрянет уже в пятницу."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением системы фронтальных разделов вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель", – говорится в сообщении.Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающихся сложных погодных условий.Путин вручил госнаградыРоссийский лидер Владимир Путин вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер. Торжественная церемония прошла в Кремле.Среди получивших награды – кинорежиссер, сценарист и актер Никита Михалков. Президент вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного. Звания Героя труда России удостоены дирижер и педагог Владимир Спиваков, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев и президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Киевский проект урегулирования и гибель полицейских в Москве: главное

Киевский проект урегулирования конфликта и гибель полицейских в Москве – главное за день

23:12 24.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Проект плана Киева по урегулированию на Украине. Три человека погибли при взрыве в Москве. В Севастополе простились с погибшей от атаки ВСУ 15-летней девочкой. Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму. На Крым надвигается штормовая погода с метелью. Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Киев предложил проект плана по урегулированию

В проекте плана по урегулированию, который предложил Киев, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими территориями.
Кроме того, проект предполагает вывод российских военных из четырех областей: Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской, при этом линия расположения войск в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях на дату соглашения будет де-факто признанной. В планы Киева же не входит вывод ВСУ из российских регионов.
Предложенный Киевом проект мирного плана, из которого исключены пункты о признании Крыма и Донбасса российскими, является попыткой Зеленского выиграть время и привести в относительный порядок свою потрепанную армию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
В Москве погибли при взрыве сотрудники ДПС

В среду двое сотрудников ДПС, а также человек, который находился рядом, погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Уточняется, что погибшим правоохранителям было 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и девятимесячная дочь.
Уголовное дело открыто по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Семьям погибших обещают оказать всю необходимую помощь.
Прощание с погибшей от атаки ВСУ девочкой в Севастополе и школа имени военкора Федорчака в Крыму

В среду в Севастополе в храме в честь Архистратига Божия Михаила прошло отпевание 15-летней Арины, которая погибла в результате атаки ВСУ на город, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Нет сильнее горя, чем потеря ребенка. Нет большей боли, чем провожать в путь того, кто только начинал жить. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Арины. Севастополь скорбит вместе с вами. Вечная память Арине", – написал он.
Имя погибшего журналиста Александра Федорчака присвоено поселковой школе в Нижнегорском районе, сообщил глава местной администрации Антон Кравец.
"Сегодня решением Нижнегорского районного совета присвоено имя Александра Федорчака поселковой школе, в которой он учился", – сообщил Кравец.
Он отметил, что имя Александра Федорчака стало символом мужества, преданности и профессионализма.
Метель и шторм идут на Крым

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается снег, метель и гололед. По прогнозам, непогода нагрянет уже в пятницу.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением системы фронтальных разделов вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель", – говорится в сообщении.
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающихся сложных погодных условий.
Путин вручил госнаграды

Российский лидер Владимир Путин вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер. Торжественная церемония прошла в Кремле.
Среди получивших награды – кинорежиссер, сценарист и актер Никита Михалков. Президент вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного. Звания Героя труда России удостоены дирижер и педагог Владимир Спиваков, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев и президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
