Рейтинг@Mail.ru
Киев принудительно эвакуирует детей с подконтрольной ВСУ части Донбасса - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/kiev-prinuditelno-evakuiruet-detey-s-podkontrolnoy-vsu-chasti-donbassa-1151957949.html
Киев принудительно эвакуирует детей с подконтрольной ВСУ части Донбасса
Киев принудительно эвакуирует детей с подконтрольной ВСУ части Донбасса - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Киев принудительно эвакуирует детей с подконтрольной ВСУ части Донбасса
Обязательная эвакуация детей объявлена из 19 населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает украинский кабмин. РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T22:59
2025-12-24T23:00
украина
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецкая народная республика (днр)
эвакуация
в мире
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146826319_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_84fe64a87508633cb2c120cc46dd7e6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Обязательная эвакуация детей объявлена из 19 населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает украинский кабмин.Кроме того, как сообщает украинское правительство, решено вывезти около 200 маломобильных граждан, которые проживают в интернатах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Ранее министерство развития общин и территорий Украины информировало, что с начала лета из прифронтовых сел в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также с подконтрольной Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировано почти 147 тысяч человек.Также сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Людей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнениеРоссия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
https://crimea.ria.ru/20251111/prinuditelnuyu-evakuatsiyu-detey-obyavili-v-zaporozhskoy-oblasti-1150825389.html
украина
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146826319_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_1c2adfcf4d55f74cc0663e70dcd12431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), эвакуация, в мире, новости, новости сво
Киев принудительно эвакуирует детей с подконтрольной ВСУ части Донбасса

Киев объявил об эвакуации детей с подконтрольной украинским войскам части Донбасса

22:59 24.12.2025 (обновлено: 23:00 24.12.2025)
 
© AP Photo Jose Luis MaganaДети играют под украинским флагом
Дети играют под украинским флагом - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo Jose Luis Magana
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Обязательная эвакуация детей объявлена из 19 населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает украинский кабмин.

"В связи с ситуацией принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из 19 населенных пунктов Донецкой области (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.)", - говорится в опубликованном на сайте кабмина сообщении.

Кроме того, как сообщает украинское правительство, решено вывезти около 200 маломобильных граждан, которые проживают в интернатах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Ранее министерство развития общин и территорий Украины информировало, что с начала лета из прифронтовых сел в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также с подконтрольной Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировано почти 147 тысяч человек.
Также сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Людей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.
В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин
Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
Украинские беженцы
11 ноября, 21:01
Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области
 
УкраинаСобытия в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкая Народная Республика (ДНР)ЭвакуацияВ миреНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 25 декабря
23:14Когда закончится СВО – в США назвали сроки
23:12Киевский проект урегулирования и гибель полицейских в Москве: главное
22:59Киев принудительно эвакуирует детей с подконтрольной ВСУ части Донбасса
22:49У экс-замглавы Ростовской области и его зама изъяли имущество на 600 млн
22:14Врач предупредил об опасностях для маленьких детей за новогодним столом
21:43Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году
21:31Самое большое Солнце осветит Землю в начале января
21:09К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
20:51Беспилотник сбили над Крымом
20:36В Красногвардейском районе Крыма решили вопрос с водой
20:19Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
20:06Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
19:37Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
19:22Бюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплат
19:06На ж/д вокзале в Севастополе еду готовили с нарушениями
18:44В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев
18:13Пожар в центре Ялты – что известно
18:00В Россию пришли 50-градусные морозы
Лента новостейМолния