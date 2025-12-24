https://crimea.ria.ru/20251224/kiev-prinuditelno-evakuiruet-detey-s-podkontrolnoy-vsu-chasti-donbassa-1151957949.html

Киев принудительно эвакуирует детей с подконтрольной ВСУ части Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Обязательная эвакуация детей объявлена из 19 населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает украинский кабмин.Кроме того, как сообщает украинское правительство, решено вывезти около 200 маломобильных граждан, которые проживают в интернатах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Ранее министерство развития общин и территорий Украины информировало, что с начала лета из прифронтовых сел в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также с подконтрольной Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировано почти 147 тысяч человек.Также сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Людей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнениеРоссия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение

