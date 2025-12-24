Киев принудительно эвакуирует детей с подконтрольной ВСУ части Донбасса
22:59 24.12.2025 (обновлено: 23:00 24.12.2025)
© AP Photo Jose Luis MaganaДети играют под украинским флагом
© AP Photo Jose Luis Magana
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Обязательная эвакуация детей объявлена из 19 населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает украинский кабмин.
"В связи с ситуацией принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из 19 населенных пунктов Донецкой области (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.)", - говорится в опубликованном на сайте кабмина сообщении.
Кроме того, как сообщает украинское правительство, решено вывезти около 200 маломобильных граждан, которые проживают в интернатах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Ранее министерство развития общин и территорий Украины информировало, что с начала лета из прифронтовых сел в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также с подконтрольной Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировано почти 147 тысяч человек.
Также сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Людей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.
В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".
