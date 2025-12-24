https://crimea.ria.ru/20251224/kakie-krymskie-goroda-lidiruyut-po-vyzovam-skoroy-pomoschi-v-novyy-god-1151944591.html
Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год
Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год
Новогодние праздники всегда являются временем повышенной нагрузки для медиков. Однако в некоторых городах Крыма граждане обращаются за экстренной помощью...
2025-12-24T14:45
2025-12-24T14:45
2025-12-24T14:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Новогодние праздники всегда являются временем повышенной нагрузки для медиков. Однако в некоторых городах Крыма граждане обращаются за экстренной помощью гораздо чаще, рассказала на пресс-конференции в РИА Новости Крым заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.Она добавила, что учитывая многолетний опыт, количество бригад скорой помощи на новогодние праздники всегда увеличивается.Вместе с тем, Лидия Прохасько отметила, что с запретом на использование пиротехнических изделий количество травмированных пациентов значительно снизилось.В преддверии Нового года МВД Крыма напомнило о том, что в регионе действует запрет на использование пиротехники. Мера введена в сентябре 2022 года. Исключения составляют изделия первого класса опасности: хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.Как сообщалось ранее, глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История и традиции Старого Нового годаКак устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженераТвори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний
Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год
Симферополь и Ялта – лидеры по вызову скорой помощи в Новый год