Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год
Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год
Новогодние праздники всегда являются временем повышенной нагрузки для медиков. Однако в некоторых городах Крыма граждане обращаются за экстренной помощью... РИА Новости Крым, 24.12.2025
Какие крымские города лидируют по вызовам скорой помощи в Новый год

Симферополь и Ялта – лидеры по вызову скорой помощи в Новый год

14:45 24.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Новогодние праздники всегда являются временем повышенной нагрузки для медиков. Однако в некоторых городах Крыма граждане обращаются за экстренной помощью гораздо чаще, рассказала на пресс-конференции в РИА Новости Крым заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.
"По статистике, наибольшая нагрузка на скорые приходится на Симферополь и Ялту. В новогодние праздники в этих городах много отдыхающих. Обращаются люди не только с отравлениями, но и с обострением сердечно-сосудистых заболеваний и травмами", - сообщила медик.
Она добавила, что учитывая многолетний опыт, количество бригад скорой помощи на новогодние праздники всегда увеличивается.
Вместе с тем, Лидия Прохасько отметила, что с запретом на использование пиротехнических изделий количество травмированных пациентов значительно снизилось.
В преддверии Нового года МВД Крыма напомнило о том, что в регионе действует запрет на использование пиротехники. Мера введена в сентябре 2022 года. Исключения составляют изделия первого класса опасности: хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Как сообщалось ранее, глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции.
