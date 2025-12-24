https://crimea.ria.ru/20251224/kak-nakryt-novogodniy-stol-bez-riska-dlya-zdorovya-1151942544.html
Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья
Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Чтобы не испортить самочувствие и настроение в новогоднюю ночь, необходимо соблюдать основные правила покупки, обработки и приготовления продуктов к праздничному столу. Об этом рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сусанна Аблялимова.Во-первых, надо определиться с закупками. Составить подробный список и выбрать проверенную торговую точку, где имеются сопроводительные документы о качестве и безопасности продукции. Если одним походом в магазин не обойтись, то скоропортящиеся продукты приобретать в последнюю очередь.Во-вторых, уже дома, провести термическую и дезинфицирующую обработку продуктов.Чтобы исключить распространения болезнетворных организмов, при приготовлении стоит использовать бутилированную или кипяченую воду. Во время хранения в холодильнике необходимо разграничивать продукты по категориям. В особенности это касается сырых мясных изделий, овощей и фруктов и уже готовых блюд.
Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Чтобы не испортить самочувствие и настроение в новогоднюю ночь, необходимо соблюдать основные правила покупки, обработки и приготовления продуктов к праздничному столу. Об этом рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сусанна Аблялимова.
Во-первых, надо определиться с закупками. Составить подробный список и выбрать проверенную торговую точку, где имеются сопроводительные документы о качестве и безопасности продукции. Если одним походом в магазин не обойтись, то скоропортящиеся продукты приобретать в последнюю очередь.
Во-вторых, уже дома, провести термическую и дезинфицирующую обработку продуктов.
"При приготовлении выдержать весь технологический процесс. Это касается не только достаточной тепловой обработки, но и хранения. Скоропортящиеся салаты, заправленные майонезом и кондитерские изделия не должны долго стоять на столе. Эти продукты подаются непосредственно перед застольем", - рассказала Аблялимова.
Чтобы исключить распространения болезнетворных организмов, при приготовлении стоит использовать бутилированную или кипяченую воду. Во время хранения в холодильнике необходимо разграничивать продукты по категориям. В особенности это касается сырых мясных изделий, овощей и фруктов и уже готовых блюд.
