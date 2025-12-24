Рейтинг@Mail.ru
Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья
Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья
Чтобы не испортить самочувствие и настроение в новогоднюю ночь, необходимо соблюдать основные правила покупки, обработки и приготовления продуктов к... РИА Новости Крым, 24.12.2025
новый год
безопасность
здоровье
продукты
еда
роспотребнадзор
крым
совет эксперта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126033254_0:125:1620:1036_1920x0_80_0_0_4733ce668ddaf6c45a38a6f5bd6c3dfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Чтобы не испортить самочувствие и настроение в новогоднюю ночь, необходимо соблюдать основные правила покупки, обработки и приготовления продуктов к праздничному столу. Об этом рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сусанна Аблялимова.Во-первых, надо определиться с закупками. Составить подробный список и выбрать проверенную торговую точку, где имеются сопроводительные документы о качестве и безопасности продукции. Если одним походом в магазин не обойтись, то скоропортящиеся продукты приобретать в последнюю очередь.Во-вторых, уже дома, провести термическую и дезинфицирующую обработку продуктов.Чтобы исключить распространения болезнетворных организмов, при приготовлении стоит использовать бутилированную или кипяченую воду. Во время хранения в холодильнике необходимо разграничивать продукты по категориям. В особенности это касается сырых мясных изделий, овощей и фруктов и уже готовых блюд.
новый год, безопасность, здоровье, продукты, еда, роспотребнадзор, крым, совет эксперта
Как накрыть новогодний стол без риска для здоровья

В Роспотребнадзоре рассказали о приготовлении продуктов к Новому году

13:56 24.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Чтобы не испортить самочувствие и настроение в новогоднюю ночь, необходимо соблюдать основные правила покупки, обработки и приготовления продуктов к праздничному столу. Об этом рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сусанна Аблялимова.
Во-первых, надо определиться с закупками. Составить подробный список и выбрать проверенную торговую точку, где имеются сопроводительные документы о качестве и безопасности продукции. Если одним походом в магазин не обойтись, то скоропортящиеся продукты приобретать в последнюю очередь.
Во-вторых, уже дома, провести термическую и дезинфицирующую обработку продуктов.
"При приготовлении выдержать весь технологический процесс. Это касается не только достаточной тепловой обработки, но и хранения. Скоропортящиеся салаты, заправленные майонезом и кондитерские изделия не должны долго стоять на столе. Эти продукты подаются непосредственно перед застольем", - рассказала Аблялимова.
Чтобы исключить распространения болезнетворных организмов, при приготовлении стоит использовать бутилированную или кипяченую воду. Во время хранения в холодильнике необходимо разграничивать продукты по категориям. В особенности это касается сырых мясных изделий, овощей и фруктов и уже готовых блюд.
Новый годБезопасностьЗдоровьеПродуктыЕдаРоспотребнадзорКрымСовет эксперта
 
