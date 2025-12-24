Рейтинг@Mail.ru
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь общественный транспорт Симферополя будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T16:54
2025-12-24T16:54
крым
симферополь
общественный транспорт
транспорт
городская среда
новый год 2026
общество
логистика
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь общественный транспорт Симферополя будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.В администрации также отметили, что к этому времени большинство горожан уже добираются к местам празднования, поэтому нет необходимости продлевать время работы общественного транспорта.В аналогичном режиме общественный транспорт Симферополя будет функционировать и в последующие дни новогодних каникул, добавили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, симферополь, общественный транспорт, транспорт, городская среда, новый год 2026, общество, логистика, новости крыма
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь

Общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь будет работать до 23:00

16:54 24.12.2025
 
© Администрация СимферополяНовогодний троллейбус
Новогодний троллейбус
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь общественный транспорт Симферополя будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
"В ночь с 31 декабря на 1 января городской общественный транспорт будет работать в режиме выходных и праздничных дней – максимально до 23:00. Данное решение принято в целях недопущения массового скопления граждан в центральной части города и обеспечения общественной безопасности", – говорится в сообщении.
В администрации также отметили, что к этому времени большинство горожан уже добираются к местам празднования, поэтому нет необходимости продлевать время работы общественного транспорта.
В аналогичном режиме общественный транспорт Симферополя будет функционировать и в последующие дни новогодних каникул, добавили власти.
КрымСимферопольОбщественный транспортТранспортГородская средаНовый год 2026ОбществоЛогистикаНовости Крыма
 
