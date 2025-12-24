https://crimea.ria.ru/20251224/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-simferopolya-v-novogodnyuyu-noch-1151949463.html

Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь

Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь общественный транспорт Симферополя будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.В администрации также отметили, что к этому времени большинство горожан уже добираются к местам празднования, поэтому нет необходимости продлевать время работы общественного транспорта.В аналогичном режиме общественный транспорт Симферополя будет функционировать и в последующие дни новогодних каникул, добавили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

