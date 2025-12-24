https://crimea.ria.ru/20251224/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-simferopolya-v-novogodnyuyu-noch-1151949463.html
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь общественный транспорт Симферополя будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T16:54
2025-12-24T16:54
2025-12-24T16:54
крым
симферополь
общественный транспорт
транспорт
городская среда
новый год 2026
общество
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151949236_0:0:1046:589_1920x0_80_0_0_b61fc646008ce342d8a941638f556445.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь общественный транспорт Симферополя будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.В администрации также отметили, что к этому времени большинство горожан уже добираются к местам празднования, поэтому нет необходимости продлевать время работы общественного транспорта.В аналогичном режиме общественный транспорт Симферополя будет функционировать и в последующие дни новогодних каникул, добавили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151949236_0:0:796:597_1920x0_80_0_0_40c568d51b65f7ae9545b2306a3c494b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, общественный транспорт, транспорт, городская среда, новый год 2026, общество, логистика, новости крыма
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
Общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь будет работать до 23:00