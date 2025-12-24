https://crimea.ria.ru/20251224/k-chemu-gotovyatsya-v-kieve-pod-predlogom-provedeniya-vyborov--mnenie-1151948858.html
К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
Проведение демократических выборов на Украине в нынешних условиях невозможно, да и цели такой у киевской власти нет, поэтому к ним на самом деле никто не...
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Проведение демократических выборов на Украине в нынешних условиях невозможно, да и цели такой у киевской власти нет, поэтому к ним на самом деле никто не готовится. Такое мнение в эфире "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По словам Гусева, по всем внешним действиям киевской хунты, которая заявляет сегодня о подготовке к проведению выборов на Украине, создается впечатление, что на самом деле там все готовят к своему побегу, а не к голосованию, хоть оно и необходимо.О том, что представители украинской власти думают сейчас прежде всего о том, как скложить "свои доллары и евро, которые своровали" и где безопасно осесть, свидетельствует, в частности, недавно прошедшая в публичном поле информация об украинских дипломатах, отметил Гусев."90% дипломатического и консульского состава их работников намерены остаться в тех странах, где они работают. А я думаю, что вообще все. Они там готовят себе почву, чтобы скрыться за пределами Украины, видя, как развиваются события", – сказал политолог.На Украине заработал реестр избирателейПо мнению Гусева, ситуация рисуется именно такой прежде всего потому, что в потоке информации о выборах из самой Украины нет по-настоящему стоящей, а значит, об этом попросту никто не задумывается.Кроме того, нормально провести выборы в условиях военного положения будет крайне сложно, если не невозможно, добавил Гусев."Военнослужащие украинские не смогут голосовать в условиях военного положения, они (Украина – ред.) теряют города, территории. Российские войска продвигаются и достаточно серьезно ежедневно. Поэтому какие выборы сейчас?" – выразил мнение эксперт.При этом, если бы украинская власть все же решила их провести как придется, то по итогам таких выборов победа главы киевского режима Владимира Зеленского "была бы обеспечена с результатом 170%", сыронизировал собеседник."Потому что в тех условиях, в которых находится сейчас это государство, нет никаких сомнений, что напишут 300% украинцев за него (Зеленского – ред.) проголосовало, – сказал Гусев. – Но еще раз повторю, что у них (киевских властей – ред.) сейчас совершенно другие задачи. Им нужно бежать", – подытожил политолог.В начале декабря Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак высказал мнение о том, в каком случае Россия не признает итоги выборов на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте мирного планаНовости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за суткиПереговоры России и США в Майами: что известно
К чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
Киевская хунта готовится к побегу и вывозит свое состояние за пределы Украины – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым.
Проведение демократических выборов на Украине в нынешних условиях невозможно, да и цели такой у киевской власти нет, поэтому к ним на самом деле никто не готовится. Такое мнение в эфире "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
По словам Гусева, по всем внешним действиям киевской хунты, которая заявляет сегодня о подготовке к проведению выборов на Украине, создается впечатление, что на самом деле там все готовят к своему побегу, а не к голосованию, хоть оно и необходимо.
"Создается впечатление, что они сейчас заняты даже не выборами, а тем, чтобы свое состояние, финансовое прежде всего, вывезти за пределы Украины. А киевская верхушка озабочена даже больше собственной безопасностью, потому что ситуация патовая для них. И их действия направлены не на Украину, а на спасение собственных жизней и жизней своих семей", – сказал эксперт.
О том, что представители украинской власти думают сейчас прежде всего о том, как скложить "свои доллары и евро, которые своровали" и где безопасно осесть, свидетельствует, в частности, недавно прошедшая в публичном поле информация об украинских дипломатах, отметил Гусев.
"90% дипломатического и консульского состава их работников намерены остаться в тех странах, где они работают. А я думаю, что вообще все. Они там готовят себе почву, чтобы скрыться за пределами Украины, видя, как развиваются события", – сказал политолог.
По мнению Гусева, ситуация рисуется именно такой прежде всего потому, что в потоке информации о выборах из самой Украины нет по-настоящему стоящей, а значит, об этом попросту никто не задумывается.
"Президент России сказал, что мы готовы приостановить боевые действия (в день голосования – ред.), а ЦИК заявил о готовности обеспечить безопасность на время проведения выборов в наших городах, где живут украинские граждане. А Украина как к этому готова? Никаких заявлений на этот счет. И я уверен, что никаких избирательных участков на территории России не будет. А в других государствах они готовы обеспечить выборы? Тоже думаю, что нет", – сказал политолог.
Кроме того, нормально провести выборы в условиях военного положения будет крайне сложно, если не невозможно, добавил Гусев.
"Военнослужащие украинские не смогут голосовать в условиях военного положения, они (Украина – ред.) теряют города, территории. Российские войска продвигаются и достаточно серьезно ежедневно. Поэтому какие выборы сейчас?" – выразил мнение эксперт.
При этом, если бы украинская власть все же решила их провести как придется, то по итогам таких выборов победа главы киевского режима Владимира Зеленского "была бы обеспечена с результатом 170%", сыронизировал собеседник.
"Потому что в тех условиях, в которых находится сейчас это государство, нет никаких сомнений, что напишут 300% украинцев за него (Зеленского – ред.) проголосовало, – сказал Гусев. – Но еще раз повторю, что у них (киевских властей – ред.) сейчас совершенно другие задачи. Им нужно бежать", – подытожил политолог.
В начале декабря Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней
, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.
Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак высказал мнение
о том, в каком случае Россия не признает итоги выборов на Украине.
