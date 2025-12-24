https://crimea.ria.ru/20251224/inflyatsiya-v-krymu-v-noyabre-kakie-produkty-menyalis-v-tsene-1151945159.html

Инфляция в Крыму в ноябре: какие продукты менялись в цене

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Цены в Крыму в ноябре практически не изменились по сравнению с октябрем. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по республике Елена Денисенко."В ноябре цены в Крыму практически не изменились по сравнению с октябрем. Инфляцию сдерживало снижение цен на продовольствие. При этом непродовольственные товары и услуги несколько подорожали", – отметила спикер.Наиболее заметное падение цен зафиксировано на яйца – их производство увеличивается как в Крыму, так и по стране, что приводит к избытку товара на рынках. В итоге за год стоимость снизилась на 27%.Подешевели также чеснок, капуста, лук, свекла, морковь и картофель: рост урожая в ключевых регионах-поставщиках расширил предложение на рынке.С другой стороны, молочные продукты стали дороже. Сыр, сметана, молоко, сливки и кисломолочка выросли в цене из-за увеличения расходов производителей на сырье, упаковку, логистику и оплату труда. Среди непродовольственных товаров заметно подорожали парфюмерия и косметика, а также средства связи и инструменты. При этом за год инструменты подешевели на 2,7%, а косметика и парфюмерия подорожали почти на 10%.По мнению эксперта, текущая денежно-кредитная политика, а также рост активности на отдельных товарных рынках способствуют постепенному снижению инфляции к целевому уровню около 4% в год.Напомним, 19 декабря ключевая ставка была снижена до 16% годовых, но остается высокой. Дальнейшие решения регулятора будут зависеть от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции и как изменятся инфляционные ожидания населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

