Инфляция в Крыму в ноябре: какие продукты менялись в цене
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым
. Цены в Крыму в ноябре практически не изменились по сравнению с октябрем. Об этом РИА Новости Крым
сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по республике Елена Денисенко.
"В ноябре цены в Крыму практически не изменились по сравнению с октябрем. Инфляцию сдерживало снижение цен на продовольствие. При этом непродовольственные товары и услуги несколько подорожали", – отметила спикер.
Наиболее заметное падение цен зафиксировано на яйца – их производство увеличивается как в Крыму, так и по стране, что приводит к избытку товара на рынках. В итоге за год стоимость снизилась на 27%.
Подешевели также чеснок, капуста, лук, свекла, морковь и картофель: рост урожая в ключевых регионах-поставщиках расширил предложение на рынке.
"А благодаря укреплению рубля импортные фрукты – апельсины, груши и бананы – тоже дешевели. В целом за 12 месяцев плодоовощная продукция упала в цене на 5,5%", – добавила Денисенко.
С другой стороны, молочные продукты стали дороже. Сыр, сметана, молоко, сливки и кисломолочка выросли в цене из-за увеличения расходов производителей на сырье, упаковку, логистику и оплату труда.
Среди непродовольственных товаров заметно подорожали парфюмерия и косметика, а также средства связи и инструменты. При этом за год инструменты подешевели на 2,7%, а косметика и парфюмерия подорожали почти на 10%.
"В сфере услуг стал дороже проезд в плацкартном вагоне поездов дальнего следования. Это объясняется проведенной индексации тарифов. Кроме того, выросла стоимость отдыха в санаториях. Накануне зимнего сезона вырос спрос на оздоровительный отдых, и это позволило компаниям компенсировать свои расходы на его организацию", – отметила представитель банка.
По мнению эксперта, текущая денежно-кредитная политика, а также рост активности на отдельных товарных рынках способствуют постепенному снижению инфляции к целевому уровню около 4% в год.
Напомним, 19 декабря ключевая ставка была снижена до 16% годовых, но остается высокой. Дальнейшие решения регулятора будут зависеть от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции и как изменятся инфляционные ожидания населения.
