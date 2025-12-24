Рейтинг@Mail.ru
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
Имя погибшего журналиста Александра Федорчака присвоено поселковой школе в Нижнегорском районе. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Имя погибшего журналиста Александра Федорчака присвоено поселковой школе в Нижнегорском районе. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Он отметил, что имя Александра Федорчака стало символом мужества, преданности и профессионализма."Он был не только талантливым военным корреспондентом, но и верным другом, любящим сыном. Его жизнь была наполнена событиями, которые вдохновляют и заставляют задуматься о настоящих ценностях", - отметил глава администрации.Александр Федорчак трагически погиб 24 марта 2025 года, исполняя свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества, Орденом "За верность долгу", медалью "Доблесть и отвага". В июне Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района".
александр федорчак, крым, новости крыма, новости сво, память, утраты
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму

Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму, где он учился

11:26 24.12.2025 (обновлено: 11:34 24.12.2025)
 
© Фото со страницы в ВКАлександр Федорчак
Александр Федорчак
© Фото со страницы в ВК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Имя погибшего журналиста Александра Федорчака присвоено поселковой школе в Нижнегорском районе. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
"Сегодня решением Нижнегорского районного совета присвоено имя Александра Федорчака поселковой школе, в которой он учился", - сообщил Кравец.
Он отметил, что имя Александра Федорчака стало символом мужества, преданности и профессионализма.
"Он был не только талантливым военным корреспондентом, но и верным другом, любящим сыном. Его жизнь была наполнена событиями, которые вдохновляют и заставляют задуматься о настоящих ценностях", - отметил глава администрации.
Александр Федорчак трагически погиб 24 марта 2025 года, исполняя свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества, Орденом "За верность долгу", медалью "Доблесть и отвага". В июне Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района".
