Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Имя погибшего журналиста Александра Федорчака присвоено поселковой школе в Нижнегорском районе. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Он отметил, что имя Александра Федорчака стало символом мужества, преданности и профессионализма."Он был не только талантливым военным корреспондентом, но и верным другом, любящим сыном. Его жизнь была наполнена событиями, которые вдохновляют и заставляют задуматься о настоящих ценностях", - отметил глава администрации.Александр Федорчак трагически погиб 24 марта 2025 года, исполняя свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества, Орденом "За верность долгу", медалью "Доблесть и отвага". В июне Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорахВ зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоровИменем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу

