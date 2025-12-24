https://crimea.ria.ru/20251224/imya-voenkora-aleksandra-fedorchuka-prisvoeno-shkole-v-krymu-1151936826.html
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
Имя погибшего журналиста Александра Федорчака присвоено поселковой школе в Нижнегорском районе. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец. РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T11:26
2025-12-24T11:26
2025-12-24T11:34
александр федорчак
крым
новости крыма
новости сво
память
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145199361_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_5fc8f05814d98d2bec97d0fd6c0e54af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Имя погибшего журналиста Александра Федорчака присвоено поселковой школе в Нижнегорском районе. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Он отметил, что имя Александра Федорчака стало символом мужества, преданности и профессионализма."Он был не только талантливым военным корреспондентом, но и верным другом, любящим сыном. Его жизнь была наполнена событиями, которые вдохновляют и заставляют задуматься о настоящих ценностях", - отметил глава администрации.Александр Федорчак трагически погиб 24 марта 2025 года, исполняя свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества, Орденом "За верность долгу", медалью "Доблесть и отвага". В июне Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорахВ зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоровИменем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145199361_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dd6316116ef01846175fcdabc413753d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр федорчак, крым, новости крыма, новости сво, память, утраты
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму, где он учился
11:26 24.12.2025 (обновлено: 11:34 24.12.2025)