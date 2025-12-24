ФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"

https://crimea.ria.ru/20251224/fsb-predotvratila-diversiyu-na-nefteprovode-transnefti-1151949600.html
2025-12-24T16:38
2025-12-24T16:38
2025-12-24T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Тюменской области силовики предотвратили диверсию на объекте магистрального нефтепровода "Транснефть". Исполнителем оказался уроженец Украины с российским гражданством, который действовал по указке киевских спецслужб. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ пишет РИА Новости.Отмечается, что мужчина был участником одной из запрещенных в России террористических организаций.В Следкоме уточнили, что в ночь на 24 декабря 2025 года фигурант вблизи деревни Янтык Тюменского района попытался достать из тайника компоненты для взрывного устройства. Преступная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками ФСБ, при задержании фигурант оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован.В середине декабря стало известно, что в Липецкой области задержаны четверо подростков возрастом от 14 до 17 лет, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера МинобороныРоссийские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуДесять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
В Тюменской области ликвидирован исполнитель диверсии на "Транснефти"
16:38 24.12.2025 (обновлено: 16:54 24.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Тюменской области силовики предотвратили диверсию на объекте магистрального нефтепровода "Транснефть". Исполнителем оказался уроженец Украины с российским гражданством, который действовал по указке киевских спецслужб. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ пишет РИА Новости.
Отмечается, что мужчина был участником одной из запрещенных в России террористических организаций.
"По заданию спецслужб киевского режима мужчина готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий критической инфраструктуры региона. С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть", – сказано в сообщении.
В Следкоме уточнили, что в ночь на 24 декабря 2025 года фигурант вблизи деревни Янтык Тюменского района попытался достать из тайника компоненты для взрывного устройства. Преступная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками ФСБ, при задержании фигурант оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Российской Федерации, уроженца Винницкой области Украины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", – сказано в сообщении.
В середине декабря стало известно, что в Липецкой области задержаны четверо подростков возрастом от 14 до 17 лет, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв
на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба".
