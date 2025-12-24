https://crimea.ria.ru/20251224/dlya-selskogo-khozyaystva-kryma-2025-y-stal-godom-ispytaniy-i-superrekordov-1151940640.html

Для сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордов

24.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Побить рекорды по урожайности в цифрах в 2025 году не удалось из-за катастрофической ситуации в Крыму на полях и в садах после ударов заморозков и засухи. Однако получилось сделать невероятное – поставить суперрекорды в сложнейших условиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, 2025-й стал для сельского хозяйства Крыма годом испытаний. И ситуацию, в которой аграриям пришлось спасать урожай, правильнее назвать даже не уникальной, а катастрофической, сказал министр.Однако стал он и годом "прорывных решений и роста, как бы это ни звучало, несмотря на сложности с урожаем, прежде всего фруктовых и зерновых", добавил он."Допустим, урожай зерновых планировали крайне низкий, 1 млн – 1,1 млн тонн. А мы собрали 1 млн 400 тысяч тонн. И это прям результат в этом году", – сказал Кратюк.Стратегической культурой для Крыма является виноград, и по этому направлению ожидали снижения на 20-23% процента, но и этого удалось избежать, благодаря тому что многие крымские виноградники сегодня уже поливные.Больше всех, по его словам, пострадали в 2025 году садовые культуры."Были повреждены заморозками семечковые. И если традиционно персик попадает у нас под поздние весенние заморозки и иногда миндаль, то в этом году это яблоня, которая цветет позже всех и вообще не должна никак страдать. Вот где действительно был стресс, и это большая редкость", – рассказал Кратюк.Но и здесь катастрофы удалось избежать.Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материкВ животноводстве Крыма, по словам Кратюка, в этом году "не снизили показатели по молоку ни на литр, ни на тонну". Все потому, что "предприятия приспособились и работают очень точно, с научными подходами и, главное, понимая специфику природы Крыма и его климата", подчеркнул министр.Порадовали и результаты в аквакультуре, где по итогам года есть "показатели, которые удваивают цифры аквакультурной рыбы", а также "экзотические местные эксклюзивы", такие как крымская земляника и эфироносы."Земляника, которую все любят, дает показательные результаты 1000 тонн не первый год, и цифра прирастает. Миндаль – и тут мы прирастаем. И, конечно же, эфироносы, которые в этом году хотя и не дали такой большой урожай, но все предприятия, которые ими занимаются, продолжают закладку и увеличивают площади. И вся эта продукция превратилась уже в бренд Крыма", – прокомментировал Кратюк.Самой сложной задачей, которая стоит перед отраслью сельского хозяйства Крыма, по словам министра, является реализация продукции. И в этом смысле 2025 год был по-настоящему прорывным, сказал он.Все для того, чтобы реализовывать продукцию на экспорт, у республики есть: и специалисты, и урожай, и инфраструктура, и это крайне важно, поскольку Крым всегда был хабом, через котрый проходило очень большое количество зерна, подчеркнул Кратюк.По словам Кратюка, именно благодаря системной работе сельхозпредприятий республики удалось выдержать удары стихии в 2025 году, и это результат трудов на протяжении десятилетия."Десять лет мы вливаем в эту отрасль очень серьезные ресурсы. Не только с точки зрения денег, но и кадров, подходов, технологий. И наши сельхозпредприятия – это сложившаяся система, которая готова к любым испытаниям. И мы системно планируем решение проблем и рост в тех точках, которые нам кажутся важными", – сказал Кратюк.А потому 2025-й год, по его словам, стал также важным годом с точки зрения принятия стратегических решений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой В Севастополе собрали двойной урожай яблок В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников

