Рейтинг@Mail.ru
Четыре поселка Большой Ялты обесточены - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/chetyre-poselka-bolshoy-yalty-obestocheny-1151942109.html
Четыре поселка Большой Ялты обесточены
Четыре поселка Большой Ялты обесточены - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Четыре поселка Большой Ялты обесточены
Четыре поселка Большой Ялты обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T13:14
2025-12-24T13:14
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
большая ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Четыре поселка Большой Ялты обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Энергетики уже приступили к работе, планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее в среду без света остались Вокзальное шоссе, район хлебозавода и бывшего молокозавода в Керчи. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
крым
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, большая ялта
Четыре поселка Большой Ялты обесточены

В Большой Ялте из-за аварии без света остались четыре населенных пункта - Крымэнерго

13:14 24.12.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Четыре поселка Большой Ялты обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Ялте. Обесточены частично населенные пункты Кацивели, Симеиз, Голубой Залив, Понизовка", - говорится в сообщении.
Энергетики уже приступили к работе, планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Ранее в среду без света остались Вокзальное шоссе, район хлебозавода и бывшего молокозавода в Керчи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
 
КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуБольшая Ялта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Для сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордов
13:38417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году
13:25Почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте мирного плана
13:14Четыре поселка Большой Ялты обесточены
13:08Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки
12:55Метель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии
12:38В Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий
12:25Армия России освободила Заречное в Запорожской области
12:10Проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района временно закрыт
12:02ВСУ атаковали Новую Каховку: один человек погиб и двое госпитализированы
11:55Житель Крыма случайно убил знакомого из ревности
11:44Проект плана Киева по Украине не содержит пунктов о признании Крыма
11:32Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
11:26Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
11:17Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"
11:07Взрыв в Москве - погибшим сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
11:02В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
10:56Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
10:45В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору
10:40Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Лента новостейМолния