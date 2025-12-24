https://crimea.ria.ru/20251224/chetyre-poselka-bolshoy-yalty-obestocheny-1151942109.html
Четыре поселка Большой Ялты обесточены
Четыре поселка Большой Ялты обесточены - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Четыре поселка Большой Ялты обесточены
Четыре поселка Большой Ялты обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T13:14
2025-12-24T13:14
2025-12-24T13:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Четыре поселка Большой Ялты обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Энергетики уже приступили к работе, планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее в среду без света остались Вокзальное шоссе, район хлебозавода и бывшего молокозавода в Керчи.
Четыре поселка Большой Ялты обесточены
