Бюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплат - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Бюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплат
2025-12-24T19:22
2025-12-24T19:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На повышение зарплат российским учителям, преподавателям вузов, медработникам, научным и сотрудникам и деятелям культуры правительство дополнительно выделило свыше 9,5 миллиардов рублей. Распоряжение от 19 декабря 2025 года №3872-р подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте кабмина.Речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры, пояснили в кабмине.Из выделенных средств более 2,7 миллиардов рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 3,6 миллиардов рублей – научных.Также более 3 миллиардов рублей получат медучреждения и около 105 миллионов рублей – учреждения культуры, заключили специалисты.Ранее сообщалось, что фонд оплаты труда в Крыму вырос на 20% за девять месяцев текущего года. Поступления по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 860 миллионов рублей.
новости, михаил мишустин, правительство россии, зарплата, федеральный бюджет, соцзащита, общество, доходы
19:22 24.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На повышение зарплат российским учителям, преподавателям вузов, медработникам, научным и сотрудникам и деятелям культуры правительство дополнительно выделило свыше 9,5 миллиардов рублей. Распоряжение от 19 декабря 2025 года №3872-р подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте кабмина.
"Более 9,5 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на повышение заработной платы отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений", – сказано в тексте распоряжения.
Речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры, пояснили в кабмине.
Из выделенных средств более 2,7 миллиардов рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 3,6 миллиардов рублей – научных.
Также более 3 миллиардов рублей получат медучреждения и около 105 миллионов рублей – учреждения культуры, заключили специалисты.
"Будем и дальше принимать решения для повышения благополучия людей, поддержки их доходов. Это прямая обязанность государства", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что фонд оплаты труда в Крыму вырос на 20% за девять месяцев текущего года. Поступления по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 860 миллионов рублей.
