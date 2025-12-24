Бюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплат

https://crimea.ria.ru/20251224/byudzhetnikam-v-rossii-vydelili-dopolnitelno-95-mlrd-na-povyshenie-zarplat-1151952399.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На повышение зарплат российским учителям, преподавателям вузов, медработникам, научным и сотрудникам и деятелям культуры правительство дополнительно выделило свыше 9,5 миллиардов рублей. Распоряжение от 19 декабря 2025 года №3872-р подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте кабмина.Речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры, пояснили в кабмине.Из выделенных средств более 2,7 миллиардов рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 3,6 миллиардов рублей – научных.Также более 3 миллиардов рублей получат медучреждения и около 105 миллионов рублей – учреждения культуры, заключили специалисты.Ранее сообщалось, что фонд оплаты труда в Крыму вырос на 20% за девять месяцев текущего года. Поступления по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 860 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового годаПутин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатовНа сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году

