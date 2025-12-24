Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
Беспилотник сбили над Крымом
Вечером в среду силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ на Крым и еще 9 регионов. Всего над Россией сбили 132 вражеских дрона,... РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Вечером в среду силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ на Крым и еще 9 регионов. Всего над Россией сбили 132 вражеских дрона, сообщили в Минобороны.Массированный удар отражен над Белгородской областью – там сбили 46 БПЛА. Над Брянской областью уничтожили 42 беспилотника, над Калужской – 15, над Московским регионом – 12, семь – над Курской, еще четыре – над Липецкой. По два БПЛА сбили над Рязанской и Орловской, а также один – над территорией Тульской области, уточнили в оборонном ведомстве.Ранее в среду в российском оборонном ведомстве сообщали, что силы ПВО в течение трех часов сбили 23 украинских дрона над регионами РФ, в том числе девять – над Крымом. Утром 24 декабря военные отражали вражескую атаку на Севастополь, сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его данным, над городом были сбиты пять воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской областиБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновВ Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона
Беспилотник сбили над Крымом

20:51 24.12.2025 (обновлено: 21:02 24.12.2025)
 
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Вечером в среду силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ на Крым и еще 9 регионов. Всего над Россией сбили 132 вражеских дрона, сообщили в Минобороны.
"В период с 13.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе один – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Массированный удар отражен над Белгородской областью – там сбили 46 БПЛА. Над Брянской областью уничтожили 42 беспилотника, над Калужской – 15, над Московским регионом – 12, семь – над Курской, еще четыре – над Липецкой. По два БПЛА сбили над Рязанской и Орловской, а также один – над территорией Тульской области, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее в среду в российском оборонном ведомстве сообщали, что силы ПВО в течение трех часов сбили 23 украинских дрона над регионами РФ, в том числе девять – над Крымом.
Утром 24 декабря военные отражали вражескую атаку на Севастополь, сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его данным, над городом были сбиты пять воздушных целей.
