https://crimea.ria.ru/20251224/bespilotnik-sbili-nad-krymom-1151955920.html

Беспилотник сбили над Крымом

Беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Беспилотник сбили над Крымом

Вечером в среду силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ на Крым и еще 9 регионов. Всего над Россией сбили 132 вражеских дрона,... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T20:51

2025-12-24T20:51

2025-12-24T21:02

атаки всу на крым

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости сво

новости

новости крыма

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e95a054c0a2653c4156bda9bb4926516.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Вечером в среду силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ на Крым и еще 9 регионов. Всего над Россией сбили 132 вражеских дрона, сообщили в Минобороны.Массированный удар отражен над Белгородской областью – там сбили 46 БПЛА. Над Брянской областью уничтожили 42 беспилотника, над Калужской – 15, над Московским регионом – 12, семь – над Курской, еще четыре – над Липецкой. По два БПЛА сбили над Рязанской и Орловской, а также один – над территорией Тульской области, уточнили в оборонном ведомстве.Ранее в среду в российском оборонном ведомстве сообщали, что силы ПВО в течение трех часов сбили 23 украинских дрона над регионами РФ, в том числе девять – над Крымом. Утром 24 декабря военные отражали вражескую атаку на Севастополь, сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его данным, над городом были сбиты пять воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской областиБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновВ Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона

крым

белгородская область

брянская область

калужская область

московская область

курская область

липецкая область

рязанская область

орловская область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, новости, новости крыма, срочные новости крыма, белгородская область, брянская область, калужская область, московская область, курская аэс, курская область, липецкая область, рязанская область, орловская область, тульская область