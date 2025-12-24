https://crimea.ria.ru/20251224/armiya-rossii-osvobodila-zarechnoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1151940009.html

Армия России освободила Заречное в Запорожской области

Армия России освободила Заречное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Армия России освободила Заречное в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области

2025-12-24T12:25

2025-12-24T12:25

2025-12-24T12:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабКрупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО

