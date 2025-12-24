Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Заречное в Запорожской области - 24.12.2025
Армия России освободила Заречное в Запорожской области
Армия России освободила Заречное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Армия России освободила Заречное в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области,... РИА Новости Крым, 24.12.2025
новости сво
новости
министерство обороны рф
запорожская область
армия и флот
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.
запорожская область
украина
новости сво, новости, министерство обороны рф, запорожская область, армия и флот, украина
Армия России освободила Заречное в Запорожской области

Армия России освободила Заречное в Запорожской области - Минобороны

12:25 24.12.2025 (обновлено: 12:31 24.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил .
