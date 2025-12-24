https://crimea.ria.ru/20251224/417-tysyach-rossiyan-zaklyuchili-kontrakty-s-vs-rossii-v-etom-godu-1151943092.html

417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В этом году около 417 тысяч россиян заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, более 36 тысяч граждан отправились в зону СВО в составе добровольческих формирований. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, достойные результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму россиян, которые приняли решение о прохождении военной службы.Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" рассказал, что в зоне СВО на данный момент находятся порядка 700 тысяч военнослужащих ВС РФ. По его словам, в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 1990-х годов. Глава государства отметил, что комплектование российской армии идет в хорошем темпе и плановом порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО

