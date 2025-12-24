Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году
417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году
417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году
В этом году около 417 тысяч россиян заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, более 36 тысяч граждан отправились в зону СВО в РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T13:38
2025-12-24T13:38
служба в вс рф по контракту
служба по контракту
дмитрий медведев
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В этом году около 417 тысяч россиян заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, более 36 тысяч граждан отправились в зону СВО в составе добровольческих формирований. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, достойные результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму россиян, которые приняли решение о прохождении военной службы.Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" рассказал, что в зоне СВО на данный момент находятся порядка 700 тысяч военнослужащих ВС РФ. По его словам, в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 1990-х годов. Глава государства отметил, что комплектование российской армии идет в хорошем темпе и плановом порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО
служба в вс рф по контракту, служба по контракту, дмитрий медведев, вооруженные силы россии, новости, армия и флот
417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году

Около 417 тысяч россиян пошли на службу в армию России по контракту в 2025 году – Медведев

13:38 24.12.2025
 
© РИА Новости КрымПункт отбора на военную службу по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В этом году около 417 тысяч россиян заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, более 36 тысяч граждан отправились в зону СВО в составе добровольческих формирований. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тысяч человек. Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ.
По его словам, достойные результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму россиян, которые приняли решение о прохождении военной службы.
Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" рассказал, что в зоне СВО на данный момент находятся порядка 700 тысяч военнослужащих ВС РФ. По его словам, в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 1990-х годов. Глава государства отметил, что комплектование российской армии идет в хорошем темпе и плановом порядке.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО
Как в Крыму идет набор на службу по контракту - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
19 декабря, 17:26
Стать СВОим: как в Крыму идет набор на службу по контракту
 
Служба в ВС РФ по контрактуСлужба по контрактуДмитрий МедведевВооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флот
 
