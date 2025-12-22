Рейтинг@Mail.ru
Реализация проекта "Детство независимо от диагноза" в Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Реализация проекта "Детство независимо от диагноза" в Крыму
РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-22T13:00
2025-12-16T13:30
пресс-центр
пресс-центр

Реализация проекта "Детство независимо от диагноза" в Крыму

13:00 22.12.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРеспубликанская детская клиническая больница
Республиканская детская клиническая больница
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря - 13.00. Пресс-конференция "Реализация проекта "Детство независимо от диагноза" в Крыму".
Участники:
— директор благотворительного фонда "Будем милосердны", председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения РК Нона БАХАРЕВА;
— координатор проекта "Детство независимо от диагноза", член общественного совета при Министерстве здравоохранения РК Диана БЕРДИЕВА;
— заместитель главного врача по медицинской части и лекарственному обеспечению ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" Дина КОЗЕЛЬКО;
— главный внештатный детский специалист онколог-гематолог, заведующая отделением детской онкологии и гематологии ГБУЗ РК "РДКБ" Юлия БЕЛКИНА;
— председатель правления АНО "Центр развития детей с особыми потребностями "Древо жизни" Жанна КРАСНИКОВА.
Уже год благотворительный фонд "Будем милосердны" реализует проект "Детство независимо от диагноза", в рамках которого на территории ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" создано арт-пространство. Творчество помогает отвлечь детей от тяжелого диагноза, суровых больничных будней, снизить уровень страха и тревоги.
Каковы итоги первого года реализации проекта? Какие виды творчества предлагаются детям в стенах больницы? Насколько проект помогает детям справляться с эмоциональными трудностями, связанными с их диагнозами? Как осуществляется взаимодействие с медицинским персоналом больницы в рамках данного проекта?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
