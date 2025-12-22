https://crimea.ria.ru/20251222/realizatsiya-proekta-detstvo-nezavisimo-ot-diagnoza-v-krymu-1151706090.html

Реализация проекта "Детство независимо от диагноза" в Крыму

Реализация проекта "Детство независимо от диагноза" в Крыму

Реализация проекта "Детство независимо от диагноза" в Крыму

16.12.2025

2025-12-22T13:00

2025-12-22T13:00

2025-12-16T13:30

пресс-центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря - 13.00. Пресс-конференция "Реализация проекта "Детство независимо от диагноза" в Крыму".Участники:— директор благотворительного фонда "Будем милосердны", председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения РК Нона БАХАРЕВА;— координатор проекта "Детство независимо от диагноза", член общественного совета при Министерстве здравоохранения РК Диана БЕРДИЕВА;— заместитель главного врача по медицинской части и лекарственному обеспечению ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" Дина КОЗЕЛЬКО;— главный внештатный детский специалист онколог-гематолог, заведующая отделением детской онкологии и гематологии ГБУЗ РК "РДКБ" Юлия БЕЛКИНА;— председатель правления АНО "Центр развития детей с особыми потребностями "Древо жизни" Жанна КРАСНИКОВА.Уже год благотворительный фонд "Будем милосердны" реализует проект "Детство независимо от диагноза", в рамках которого на территории ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" создано арт-пространство. Творчество помогает отвлечь детей от тяжелого диагноза, суровых больничных будней, снизить уровень страха и тревоги.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

Новости

