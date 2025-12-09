https://crimea.ria.ru/20251209/zhurnalisty-rossii-segodnya-v-krymu-stali-laureatami-premii-imeni-ioffe-1151515166.html

Журналисты "России сегодня" в Крыму стали лауреатами премии имени Иоффе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму стали лауреатами премии Государственного совета РК по журналистике имени Григория Иоффе в 2025 году в двух из четырех номинаций. Итоги конкурса озвучил председатель комитета парламента республики по информационной политике, технологиям и связи Иван Манучаров.В текущем году на соискание премии было подано 32 заявки, 29 из которых соответствовали конкурсным требованиям. Члены комиссии проанализировали представленные работы и определили победителей в четырех традиционных номинациях: "Лучший печатный материал", "Лучший радиоматериал", "Лучший телевизионный материал" и "Лучший сетевой материал".В номинации "Лучший сетевой материал" победила публикация шеф-редактора специальных проектов регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Ольги Леоновой "Чтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб", опубликованной на сайте РИА Новости Крым .Лучшим радиоматериалом жюри признало программу о православии "Давайте поговорим" (тема программы "Дружба") шеф-редактора радиостанции "Спутник в Крыму" Светланы Калининой.Торжественная церемония награждения лауреатов премиями в размере 43 тысяч рублей каждый, а также вручение благодарственных писем, состоятся 13 января и будут приурочены к празднованию Дня российской печати.

