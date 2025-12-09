Рейтинг@Mail.ru
Журналисты "России сегодня" в Крыму стали лауреатами премии имени Иоффе - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/zhurnalisty-rossii-segodnya-v-krymu-stali-laureatami-premii-imeni-ioffe-1151515166.html
Журналисты "России сегодня" в Крыму стали лауреатами премии имени Иоффе
Журналисты "России сегодня" в Крыму стали лауреатами премии имени Иоффе - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Журналисты "России сегодня" в Крыму стали лауреатами премии имени Иоффе
Сотрудники регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму стали лауреатами премии Государственного совета РК по журналистике имени Григория... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T12:55
2025-12-09T12:55
крым
новости крыма
журналистика
государственный совет рк (госсовет)
премия
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144862273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50f33e79d84d84cf338c458949e9c1a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму стали лауреатами премии Государственного совета РК по журналистике имени Григория Иоффе в 2025 году в двух из четырех номинаций. Итоги конкурса озвучил председатель комитета парламента республики по информационной политике, технологиям и связи Иван Манучаров.В текущем году на соискание премии было подано 32 заявки, 29 из которых соответствовали конкурсным требованиям. Члены комиссии проанализировали представленные работы и определили победителей в четырех традиционных номинациях: "Лучший печатный материал", "Лучший радиоматериал", "Лучший телевизионный материал" и "Лучший сетевой материал".В номинации "Лучший сетевой материал" победила публикация шеф-редактора специальных проектов регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Ольги Леоновой "Чтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб", опубликованной на сайте РИА Новости Крым .Лучшим радиоматериалом жюри признало программу о православии "Давайте поговорим" (тема программы "Дружба") шеф-редактора радиостанции "Спутник в Крыму" Светланы Калининой.Торжественная церемония награждения лауреатов премиями в размере 43 тысяч рублей каждый, а также вручение благодарственных писем, состоятся 13 января и будут приурочены к празднованию Дня российской печати.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144862273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3f551bfda128fbe75e58d3267389d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, журналистика, государственный совет рк (госсовет), премия, сми
Журналисты "России сегодня" в Крыму стали лауреатами премии имени Иоффе

Журналисты медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму отмечены премиями Госсовета РК имени Иоффе

12:55 09.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорпоративные флаги международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму
Корпоративные флаги международной медиагруппы Россия сегодня в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму стали лауреатами премии Государственного совета РК по журналистике имени Григория Иоффе в 2025 году в двух из четырех номинаций. Итоги конкурса озвучил председатель комитета парламента республики по информационной политике, технологиям и связи Иван Манучаров.
В текущем году на соискание премии было подано 32 заявки, 29 из которых соответствовали конкурсным требованиям. Члены комиссии проанализировали представленные работы и определили победителей в четырех традиционных номинациях: "Лучший печатный материал", "Лучший радиоматериал", "Лучший телевизионный материал" и "Лучший сетевой материал".
В номинации "Лучший сетевой материал" победила публикация шеф-редактора специальных проектов регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Ольги Леоновой "Чтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб", опубликованной на сайте РИА Новости Крым .
Лучшим радиоматериалом жюри признало программу о православии "Давайте поговорим" (тема программы "Дружба") шеф-редактора радиостанции "Спутник в Крыму" Светланы Калининой.
Торжественная церемония награждения лауреатов премиями в размере 43 тысяч рублей каждый, а также вручение благодарственных писем, состоятся 13 января и будут приурочены к празднованию Дня российской печати.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаЖурналистикаГосударственный совет РК (Госсовет)ПремияСМИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп
14:14Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году
14:06Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
13:57Как в Крыму формируется архив историй участников СВО
13:48Расширены меры поддержки участников СВО и их семей
13:39Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
13:27Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России
13:22В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики
13:10Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году
13:03В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22
12:59Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27
12:55Журналисты "России сегодня" в Крыму стали лауреатами премии имени Иоффе
12:49Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%
12:41Зеленский не хочет уступать территории – чем это закончится
12:35Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ
12:13Арестован напавший с ножом на людей в Ялте
11:55ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз
11:46Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
11:28Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил
11:22ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часу
Лента новостейМолния