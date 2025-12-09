https://crimea.ria.ru/20251209/zavod-na-severe-kryma-snabzhaet-kholodilnikami-pol-rossii-1151517619.html
Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России
2025-12-09T13:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. 50% промышленных холодильников, поставляемых сегодня на российский рынок, произведены в Крыму. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.По информации Агаджаняна, фабрика промышленного холодильного оборудования, расположенная на севере полуострова, экспортирует свою продукцию ориентировочно в семь дружественных России стран. Одновременно с этим в странах открывают сервисные центры по обслуживанию данной продукции. Крымские холодильные лари востребованы в торговой отрасли, добавил он.Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет. На сегодняшний день в отрасли задействовано больше 60 тысяч специалистов, заявлял ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская косметика стала лицом России на международном уровнеОтходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в КрымуКрупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре
