Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России - РИА Новости Крым, 09.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251209/zavod-na-severe-kryma-snabzhaet-kholodilnikami-pol-rossii-1151517619.html
Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России
Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России
50% промышленных холодильников, поставляемых сегодня на российский рынок, произведены в Крыму. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. 50% промышленных холодильников, поставляемых сегодня на российский рынок, произведены в Крыму. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.По информации Агаджаняна, фабрика промышленного холодильного оборудования, расположенная на севере полуострова, экспортирует свою продукцию ориентировочно в семь дружественных России стран. Одновременно с этим в странах открывают сервисные центры по обслуживанию данной продукции. Крымские холодильные лари востребованы в торговой отрасли, добавил он.Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет. На сегодняшний день в отрасли задействовано больше 60 тысяч специалистов, заявлял ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская косметика стала лицом России на международном уровнеОтходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в КрымуКрупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре
крым, новости крыма, промышленность в крыму, анушаван агаджанян, минпром крыма
Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России

В России 50% рынка промышленного холодильного оборудования занимает один крымский завод

13:27 09.12.2025
 
© РИА Новости КрымЦены в Крыму
Цены в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. 50% промышленных холодильников, поставляемых сегодня на российский рынок, произведены в Крыму. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.
"50% промышленных холодильников на российском рынке произведены в Крыму, на одном из наших заводов", - сказал он, уточнив, что за смену на заводе производят порядка 120 холодильников.
По информации Агаджаняна, фабрика промышленного холодильного оборудования, расположенная на севере полуострова, экспортирует свою продукцию ориентировочно в семь дружественных России стран. Одновременно с этим в странах открывают сервисные центры по обслуживанию данной продукции. Крымские холодильные лари востребованы в торговой отрасли, добавил он.
Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет. На сегодняшний день в отрасли задействовано больше 60 тысяч специалистов, заявлял ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре
 
