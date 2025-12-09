https://crimea.ria.ru/20251209/vtb-dolya-postradavshikh-ot-moshennichestva-podrostkov-vyrosla-v-shest-raz-1151513508.html

ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. ВТБ фиксирует, что дети все чаще становятся жертвами мошенников, доля пострадавших от их схем клиентов 14-16 лет с начала года выросла в шесть раз, 17-19 лет – в два раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."Мошеннические схемы все чаще направлены на детей. По данным ВТБ, доля пострадавших от мошенничества клиентов 14-16 лет выросла в 6 раз, 17-19 лет – в 2 раза. Наибольший прирост обращений банк зафиксировал в октябре – тогда была внедрена "тревожная кнопка", которая помогает клиентам оповещать о подозрительном переводе", - говорится в сообщении.Сообщается, что ВТБ совместно с АО "Согаз" запустил страховую программу, которая защитит детские карты и счета от мошеннических списаний. Оформить страховку можно для карт всех российских банков. В страховое покрытие включен расширенный набор рисков, защищающих детские и дополнительные карты, выпущенные к основному счету родителя в любом российском банке, от самых популярных мошеннических схем.Клиенты могут выбрать страховую сумму от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Стоимость программы составляет от 150 рублей в месяц или 1250 рублей в год. Все варианты включают одинаковые условия защиты, различаясь только по размеру страховой суммы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

