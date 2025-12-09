Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/vtb-dolya-postradavshikh-ot-moshennichestva-podrostkov-vyrosla-v-shest-raz-1151513508.html
ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз
ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз - РИА Новости Крым, 09.12.2025
ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз
ВТБ фиксирует, что дети все чаще становятся жертвами мошенников, доля пострадавших от их схем клиентов 14-16 лет с начала года выросла в шесть раз, 17-19 лет –... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T11:55
2025-12-09T11:55
втб
банк
мошенничество
дети
новости
страхование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151513394_0:62:1179:725_1920x0_80_0_0_d2cc83c216417aa9fa8434f3249b100d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. ВТБ фиксирует, что дети все чаще становятся жертвами мошенников, доля пострадавших от их схем клиентов 14-16 лет с начала года выросла в шесть раз, 17-19 лет – в два раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."Мошеннические схемы все чаще направлены на детей. По данным ВТБ, доля пострадавших от мошенничества клиентов 14-16 лет выросла в 6 раз, 17-19 лет – в 2 раза. Наибольший прирост обращений банк зафиксировал в октябре – тогда была внедрена "тревожная кнопка", которая помогает клиентам оповещать о подозрительном переводе", - говорится в сообщении.Сообщается, что ВТБ совместно с АО "Согаз" запустил страховую программу, которая защитит детские карты и счета от мошеннических списаний. Оформить страховку можно для карт всех российских банков. В страховое покрытие включен расширенный набор рисков, защищающих детские и дополнительные карты, выпущенные к основному счету родителя в любом российском банке, от самых популярных мошеннических схем.Клиенты могут выбрать страховую сумму от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Стоимость программы составляет от 150 рублей в месяц или 1250 рублей в год. Все варианты включают одинаковые условия защиты, различаясь только по размеру страховой суммы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151513394_65:0:1114:787_1920x0_80_0_0_cf8b24c0a94f0701fcf673cc1d170fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, мошенничество, дети, новости, страхование

ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз

11:55 09.12.2025
 
© Пресс-служба ВТБДетская карта ВТБ
Детская карта ВТБ
© Пресс-служба ВТБ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. ВТБ фиксирует, что дети все чаще становятся жертвами мошенников, доля пострадавших от их схем клиентов 14-16 лет с начала года выросла в шесть раз, 17-19 лет – в два раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Мошеннические схемы все чаще направлены на детей. По данным ВТБ, доля пострадавших от мошенничества клиентов 14-16 лет выросла в 6 раз, 17-19 лет – в 2 раза. Наибольший прирост обращений банк зафиксировал в октябре – тогда была внедрена "тревожная кнопка", которая помогает клиентам оповещать о подозрительном переводе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ВТБ совместно с АО "Согаз" запустил страховую программу, которая защитит детские карты и счета от мошеннических списаний. Оформить страховку можно для карт всех российских банков. В страховое покрытие включен расширенный набор рисков, защищающих детские и дополнительные карты, выпущенные к основному счету родителя в любом российском банке, от самых популярных мошеннических схем.
"Защита распространяется на случаи списания денег в результате фишинга, телефонных разговоров или переписки в мессенджерах, скимминга, заражения устройств вредоносными программами, использования мошенниками поддельных документов, утери карты или ее кражи. Также страховка включает случаи хищения наличных, снятых в банкомате, и самостоятельного перевода средств мошенникам в результате манипуляций", - говорится в сообщении.
Клиенты могут выбрать страховую сумму от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Стоимость программы составляет от 150 рублей в месяц или 1250 рублей в год. Все варианты включают одинаковые условия защиты, различаясь только по размеру страховой суммы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТББанкМошенничестводетиНовостиСтрахование
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз
11:46Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
11:28Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил
11:22ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часу
11:16Киев подготовил новую схему воровства западных денег
11:03В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА
10:46ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике
10:35Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи
10:33Ущерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарств
10:25Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом
10:21Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света
10:04За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России
09:50Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"
09:39ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
09:33Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти
09:29Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР
09:13Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
08:57Четвертая военная зима: с чем ее встретили ВСУ и как надолго их хватит
08:43Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
08:30Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине
Лента новостейМолния