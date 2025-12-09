https://crimea.ria.ru/20251209/v-simferopole-aferisty-obmanuli-semyu-pogibshego-boytsa-na-7-mln-rubley-1151524795.html
В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей
В Симферополе мошенники обманули мать и сестру погибшего военнослужащего на семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе мошенники обманули мать и сестру погибшего военнослужащего на семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму.По данным полиции, заявление правоохранителям поступило от 58-летней матери погибшего военнослужащего, которой неизвестные по телефону сообщили о якобы положенной ее сыну посмертной государственной награде и попросили продиктовать код для ее оформления. Вскоре женщина получила уведомление о том, что на ее имя оформлена доверенность.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщали в МВД Крыма. Еще неделей ранее жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным аферистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защитыВ Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей
