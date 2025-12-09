Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей
В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей
В Симферополе мошенники обманули мать и сестру погибшего военнослужащего на семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе мошенники обманули мать и сестру погибшего военнослужащего на семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму.По данным полиции, заявление правоохранителям поступило от 58-летней матери погибшего военнослужащего, которой неизвестные по телефону сообщили о якобы положенной ее сыну посмертной государственной награде и попросили продиктовать код для ее оформления. Вскоре женщина получила уведомление о том, что на ее имя оформлена доверенность.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщали в МВД Крыма. Еще неделей ранее жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным аферистам.
В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей

В Симферополе мошенники обманули мать и сестру погибшего бойца СВО на 7 миллионов рублей

15:58 09.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе мошенники обманули мать и сестру погибшего военнослужащего на семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму.
По данным полиции, заявление правоохранителям поступило от 58-летней матери погибшего военнослужащего, которой неизвестные по телефону сообщили о якобы положенной ее сыну посмертной государственной награде и попросили продиктовать код для ее оформления. Вскоре женщина получила уведомление о том, что на ее имя оформлена доверенность.
"Заподозрив неладное и прислушавшись к совету дочери, женщина прервала разговор, однако вскоре последовал новый звонок. На этот раз злоумышленники убедили женщину перевести более 2,6 миллиона рублей на так называемый "безопасный счет". После этого мошенники связались с дочерью заявительницы. Под тем же предлогом они убедили ее перевести еще 4,5 миллиона рублей на тот же счет", - сообщили в пресс-службе.
Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.
Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщали в МВД Крыма. Еще неделей ранее жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным аферистам.
