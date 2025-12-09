https://crimea.ria.ru/20251209/v-simferopole-aferisty-obmanuli-semyu-pogibshego-boytsa-na-7-mln-rubley-1151524795.html

В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей

В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2025

В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей

В Симферополе мошенники обманули мать и сестру погибшего военнослужащего на семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T15:58

2025-12-09T15:58

2025-12-09T15:58

крым

симферополь

мвд по республике крым

мошенничество

происшествия

новости крыма

цифровая безопасность

киберпреступность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/71/1117757196_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_7f41dd00631bc0b78a489edfb8ecb20e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе мошенники обманули мать и сестру погибшего военнослужащего на семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму.По данным полиции, заявление правоохранителям поступило от 58-летней матери погибшего военнослужащего, которой неизвестные по телефону сообщили о якобы положенной ее сыну посмертной государственной награде и попросили продиктовать код для ее оформления. Вскоре женщина получила уведомление о том, что на ее имя оформлена доверенность.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщали в МВД Крыма. Еще неделей ранее жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным аферистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защитыВ Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, мвд по республике крым, мошенничество, происшествия, новости крыма, цифровая безопасность, киберпреступность