В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах

Несколько населенных пунктов в Симферопольском районе Крыма и под Судаком остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов в Симферопольском районе Крыма и под Судаком остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".На месте уже работают аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Ранее сообщалось, что частично обесточен район Большой Ялты в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

