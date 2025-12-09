Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах
В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах
Несколько населенных пунктов в Симферопольском районе Крыма и под Судаком остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T15:51
2025-12-09T15:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов в Симферопольском районе Крыма и под Судаком остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".На месте уже работают аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Ранее сообщалось, что частично обесточен район Большой Ялты в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах

В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах полуострова

15:51 09.12.2025
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов в Симферопольском районе Крыма и под Судаком остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Симферопольский район. Населенные пункты: Веселое, Новоселовка. Городской округ Судак. Населенные пункты: Солнечная долина, Прибрежное, Миндальное", – перечислили в предприятии.
На месте уже работают аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что частично обесточен район Большой Ялты в Крыму.
