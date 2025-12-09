Рейтинг@Mail.ru
В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-ne-fiksiruyut-rost-tsen-na-ovoschi---minprom-1151518751.html
В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром
В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром
В Крыму не зафиксировано роста цен на плодоовощную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил министр промышленности и... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T16:06
2025-12-09T16:06
анушаван агаджанян
цены в крыму
продукты
минпромторг рк
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148997049_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_40d8f600ad4d46403bfe1756b23179ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму не зафиксировано роста цен на плодоовощную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.Также он предупредил спекулянтов, что если "подобные ситуации" будут зафиксированы, то либо рядом с местами торговли перекупщиков будут организованы ярмарочные мероприятия с продукцией крымских фермеров, либо будут "соответствующие меры реагирования" со стороны федеральных антимонопольных структур.По словам Агаджаняна, благодаря работе местных аграриев, сегодня на крымском рынке представлена все необходимая плодоовощная продукция.Ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Республики Крым Анатолий Гук рассказал, что спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – растут цены.По его словам, в случае выявления завышения цен в Крыму необходимо обращаться на горячую линию минпромторга Крыма, предоставив полную информацию о спекулянте или недобросовестном хозяйствующем субъекте, приложив фото- и видеофиксацию данного факта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на икру к Новому году в КрымуЧто будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДСЧто будет с курсом доллара и ценами к Новому году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148997049_111:0:1170:794_1920x0_80_0_0_15c04a46e079eeeebb794dc6d8294a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анушаван агаджанян, цены в крыму, продукты, минпромторг рк, новости крыма, крым
В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром

В Крыму не зафиксирован рост цен на плодоовощную продукцию

16:06 09.12.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОвощи и фрукты на рынке
Овощи и фрукты на рынке
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму не зафиксировано роста цен на плодоовощную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.
"Мониторинг ценовой ситуации именно на товары плодоовощной группы не фиксирует рост", - сообщил Агаджанян в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.
Также он предупредил спекулянтов, что если "подобные ситуации" будут зафиксированы, то либо рядом с местами торговли перекупщиков будут организованы ярмарочные мероприятия с продукцией крымских фермеров, либо будут "соответствующие меры реагирования" со стороны федеральных антимонопольных структур.
По словам Агаджаняна, благодаря работе местных аграриев, сегодня на крымском рынке представлена все необходимая плодоовощная продукция.
Ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Республики Крым Анатолий Гук рассказал, что спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – растут цены.
По его словам, в случае выявления завышения цен в Крыму необходимо обращаться на горячую линию минпромторга Крыма, предоставив полную информацию о спекулянте или недобросовестном хозяйствующем субъекте, приложив фото- и видеофиксацию данного факта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму
Что будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС
Что будет с курсом доллара и ценами к Новому году
 
Анушаван АгаджанянЦены в КрымуПродуктыМинпромторг РКНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
16:25Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги
16:16В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста
16:06В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром
15:58В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей
15:51В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах
15:43Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году
15:38Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
15:17В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп
15:07Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
14:53Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом
14:4926 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за 5 часов
14:49Трамп дал совет Зеленскому
14:45Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани
14:41Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин
14:37Большая Ялта частично обесточена
14:27Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп
14:14Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году
14:06Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
13:57Как в Крыму формируется архив историй участников СВО
Лента новостейМолния