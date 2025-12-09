https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-ne-fiksiruyut-rost-tsen-na-ovoschi---minprom-1151518751.html

В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром

В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром - РИА Новости Крым, 09.12.2025

В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром

В Крыму не зафиксировано роста цен на плодоовощную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил министр промышленности и... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T16:06

2025-12-09T16:06

2025-12-09T16:06

анушаван агаджанян

цены в крыму

продукты

минпромторг рк

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148997049_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_40d8f600ad4d46403bfe1756b23179ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму не зафиксировано роста цен на плодоовощную продукцию. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.Также он предупредил спекулянтов, что если "подобные ситуации" будут зафиксированы, то либо рядом с местами торговли перекупщиков будут организованы ярмарочные мероприятия с продукцией крымских фермеров, либо будут "соответствующие меры реагирования" со стороны федеральных антимонопольных структур.По словам Агаджаняна, благодаря работе местных аграриев, сегодня на крымском рынке представлена все необходимая плодоовощная продукция.Ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Республики Крым Анатолий Гук рассказал, что спрос на продовольственные товары традиционно растет в канун Нового года, и как следствие – растут цены.По его словам, в случае выявления завышения цен в Крыму необходимо обращаться на горячую линию минпромторга Крыма, предоставив полную информацию о спекулянте или недобросовестном хозяйствующем субъекте, приложив фото- и видеофиксацию данного факта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на икру к Новому году в КрымуЧто будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДСЧто будет с курсом доллара и ценами к Новому году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анушаван агаджанян, цены в крыму, продукты, минпромторг рк, новости крыма, крым