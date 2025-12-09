Росприроднадзор взыскал 5,7 млн за ущерб Черному морю после гибели судна

https://crimea.ria.ru/20251209/rosprirodnadzor-vzyskal-57-mln-za-uscherb-chernomu-moryu-posle-gibeli-sudna-1151526050.html

Росприроднадзор 4 года добивался взыскания ущерба, нанесенного Черному морю после затопления судна.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Росприроднадзор 4 года добивался взыскания ущерба, нанесенного Черному морю после затопления судна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел в 2021 году в районе Туапсе. Затонуло судно, в результате чего водному объекту был населен серьезный экологический вред. Специалисты Росприроднадзора провели расчеты и определили размер ущерба – более 5,7 млн рублей.И уточнили, что исполнительное производство завершилось в конце 2025 года – ущерб Черному морю возмещен в полном объеме.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Как позже сообщалось, владельца и собственника затонувшего танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд рублей. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировалиВ реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоковУтечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе

