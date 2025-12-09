https://crimea.ria.ru/20251209/putin-poruchil-urovnyat-podderzhku-dlya-uchastnikov-svo-i-kto-1151529513.html

Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО

Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО

Российские военнослужащие, задействованные в спецоперации, и защитники приграничья должны получать равную поддержку. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T18:36

2025-12-09T18:36

2025-12-09T18:36

владимир путин (политик)

россия

участники сво

контртеррористическая операция (кто)

вооруженные силы россии

льгота

соцзащита

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143007492_0:97:3060:1818_1920x0_80_0_0_d2d0860e22f06c2d677a20130c47ec46.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие, задействованные в спецоперации, и защитники приграничья должны получать равную поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.По данным членов СПЧ, не все льготы доступны контрактникам, участвующим в КТО и отражающим атаки противника в приграничных регионах России. Президент подчеркнул, что формальности не должны влиять на суть принимаемых решений в пользу защитников интересов России.Накануне Государственная Дума приняла четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников спецоперации и их семей. Среди новых мер – бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября, предоставление регионам полномочий устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей погибших бойцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семейРодственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечениеРожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, участники сво, контртеррористическая операция (кто), вооруженные силы россии, льгота, соцзащита, общество, новости