Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
2025-12-09T18:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие, задействованные в спецоперации, и защитники приграничья должны получать равную поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.По данным членов СПЧ, не все льготы доступны контрактникам, участвующим в КТО и отражающим атаки противника в приграничных регионах России. Президент подчеркнул, что формальности не должны влиять на суть принимаемых решений в пользу защитников интересов России.Накануне Государственная Дума приняла четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников спецоперации и их семей. Среди новых мер – бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября, предоставление регионам полномочий устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей погибших бойцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семейРодственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечениеРожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
владимир путин (политик), россия, участники сво, контртеррористическая операция (кто), вооруженные силы россии, льгота, соцзащита, общество, новости
