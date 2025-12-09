Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие, задействованные в спецоперации, и защитники приграничья должны получать равную поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.По данным членов СПЧ, не все льготы доступны контрактникам, участвующим в КТО и отражающим атаки противника в приграничных регионах России. Президент подчеркнул, что формальности не должны влиять на суть принимаемых решений в пользу защитников интересов России.Накануне Государственная Дума приняла четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников спецоперации и их семей. Среди новых мер – бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября, предоставление регионам полномочий устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей погибших бойцов.
владимир путин (политик), россия, участники сво, контртеррористическая операция (кто), вооруженные силы россии, льгота, соцзащита, общество, новости
18:36 09.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие, задействованные в спецоперации, и защитники приграничья должны получать равную поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.
"Я поручу и правительству, и администрации сделать все для того, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее. Это касается и контрактников в зоне проведения контртеррористической операции. Ну, какая разница на самом деле, какова юридическая форма этих боевых действий? Боевые действия не отличаются, что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО. Из этого надо исходить", – заявил президент.
По данным членов СПЧ, не все льготы доступны контрактникам, участвующим в КТО и отражающим атаки противника в приграничных регионах России. Президент подчеркнул, что формальности не должны влиять на суть принимаемых решений в пользу защитников интересов России.
Накануне Государственная Дума приняла четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников спецоперации и их семей. Среди новых мер – бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября, предоставление регионам полномочий устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей погибших бойцов.
