Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В России необходимо скорректировать правила приема в школы русскоязычных соотечественников, переехавших в страну из-за рубежа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.Председатель СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека предложил президенту РФ скорректировать правила приема в школу детей соотечественников, поскольку некоторые дети не смогли пройти тестирование для определения в школы. Он уточнил, что это переселенцы из Латвии, Казахстана, Молдавии и Киргизии.По словам президента, детям соотечественников необходимо оказывать помощь в освоении тех или иных предметов."Разумеется, это вопрос тонкий такой, нужно с ним поработать. Но мне кажется, что вот такой подход абсолютно был правильным. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы", – предложил российский лидер.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В России необходимо скорректировать правила приема в школы русскоязычных соотечественников, переехавших в страну из-за рубежа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека предложил президенту РФ скорректировать правила приема в школу детей соотечественников, поскольку некоторые дети не смогли пройти тестирование для определения в школы. Он уточнил, что это переселенцы из Латвии, Казахстана, Молдавии и Киргизии.
"Что касается русского языка в школах для детей соотечественников, которые переехали в Россию на постоянное место жительства, вообще зачем там экзамен? Я не очень понимаю. Наши граждане уже не мигранты, мы о мигрантах думаем, чтобы там было все хорошо. Но это люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией. Какие экзамены?" - сказал президент.
По словам президента, детям соотечественников необходимо оказывать помощь в освоении тех или иных предметов.
"Разумеется, это вопрос тонкий такой, нужно с ним поработать. Но мне кажется, что вот такой подход абсолютно был правильным. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы", – предложил российский лидер.
