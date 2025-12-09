https://crimea.ria.ru/20251209/priem-v-shkoly-detey-russkoyazychnykh-sootechestvennikov-uprostyat--putin-1151529041.html

Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин

Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин

В России необходимо скорректировать правила приема в школы русскоязычных соотечественников, переехавших в страну из-за рубежа. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T18:29

2025-12-09T18:29

2025-12-09T18:29

владимир путин (политик)

россия

русский язык

экзамены

новости

общество

образование в россии

дети

валерий фадеев

совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128077734_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cdfa065df5e5be9aa4c4e9360dd970d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В России необходимо скорректировать правила приема в школы русскоязычных соотечественников, переехавших в страну из-за рубежа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.Председатель СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека предложил президенту РФ скорректировать правила приема в школу детей соотечественников, поскольку некоторые дети не смогли пройти тестирование для определения в школы. Он уточнил, что это переселенцы из Латвии, Казахстана, Молдавии и Киргизии.По словам президента, детям соотечественников необходимо оказывать помощь в освоении тех или иных предметов."Разумеется, это вопрос тонкий такой, нужно с ним поработать. Но мне кажется, что вот такой подход абсолютно был правильным. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы", – предложил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзаменаСколько детей мигрантов прошли тестирование в школах КрымаТолько 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, русский язык, экзамены, новости, общество, образование в россии, дети, валерий фадеев, совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии