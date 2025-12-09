Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
Киевский режим за сутки потерял еще более 1200 боевиков, более двух десятков бронемашин и другую технику и вооружения, сообщается в сводке Минобороны РФ во... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T13:39
2025-12-09T13:43
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял еще более 1200 боевиков, более двух десятков бронемашин и другую технику и вооружения, сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 235 боевиков киевского режима, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группы "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. ВСУ потеряли более 220 солдат, танк, семь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 135 военных, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, продолжила уничтожение окруженных сил противника, который потерял свыше 440 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" разбили более 210 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и склад материальных средств.Подразделениями группы "Днепр" уничтожены до 40 боевиков ВСУ, 13 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Также военные РФ поразили предприятие военной промышленности Украины, объекты энергетической инфраструктуры, цеха сборки и места хранения вражеских дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 411 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 467 танков и других боевых бронированных машин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 692 единицы специальной военной автомобильной техники.
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике

Новости СВО – киевский режим за сутки потерял более 1200 боевиков и десятки единиц техники

13:39 09.12.2025 (обновлено: 13:43 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял еще более 1200 боевиков, более двух десятков бронемашин и другую технику и вооружения, сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 235 боевиков киевского режима, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Военнослужащие группы "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. ВСУ потеряли более 220 солдат, танк, семь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 135 военных, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, продолжила уничтожение окруженных сил противника, который потерял свыше 440 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Востока" разбили более 210 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и склад материальных средств.
Подразделениями группы "Днепр" уничтожены до 40 боевиков ВСУ, 13 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Также военные РФ поразили предприятие военной промышленности Украины, объекты энергетической инфраструктуры, цеха сборки и места хранения вражеских дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 411 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 467 танков и других боевых бронированных машин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 692 единицы специальной военной автомобильной техники.
