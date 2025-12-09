Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка во вторник утром - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251209/krymskiy-most-obstanovka-vo-vtornik-utrom-1151505564.html
Крымский мост: обстановка во вторник утром
Крымский мост: обстановка во вторник утром - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Крымский мост: обстановка во вторник утром
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом во вторник утром свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T07:05
2025-12-09T07:05
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_603db0ba02f32957ecbc163cad590ec1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом во вторник утром свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На мостовом переходе через Керченский пролив действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридовСухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1efdafc57c3e5507074e80083727b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: обстановка во вторник утром

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон

07:05 09.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом во вторник утром свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра.

На мостовом переходе через Керченский пролив действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
09:33Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти
09:29Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР
09:13Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
08:57Четвертая военная зима: с чем ее встретили ВСУ и как надолго их хватит
08:43Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
08:30Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине
08:11После удара украинских дронов в Чувашии повреждены дома и пострадали люди
07:52На Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети
07:39Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник
07:30В Новосибирске горит педагогический колледж – эвакуированы 670 учащихся
07:05Крымский мост: обстановка во вторник утром
06:38Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах
06:10Цинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕС
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 9 декабря
23:11Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
22:55Кто займет место Ермака
22:42Заявления Путина и год крымского гостеприимства: главное за день
22:12Зеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине
Лента новостейМолния