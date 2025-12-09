https://crimea.ria.ru/20251209/krymskiy-most-obstanovka-vo-vtornik-utrom-1151505564.html

Крымский мост: обстановка во вторник утром

Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом во вторник утром свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом во вторник утром свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На мостовом переходе через Керченский пролив действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридовСухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

