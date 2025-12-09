https://crimea.ria.ru/20251209/krym-voshel-v-chislo-liderov-vinnogo-gida-rossii-1151529778.html

Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"

Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Крымские виноделы стали одними из лидеров исследования "Винный гид России". По итогам оценки игристых вин 2025 года республика подтвердила свою позицию одного из ключевых регионов страны в области виноделия. Об этом в пресс-центре РИА Новости заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.По его словам, в 2025 году специалисты проанализировали 134 образца – это крупнейшее исследование игристых вин за всю историю проекта.Несмотря на лидерские позиции, сезон для крымских виноделов был непростым: регион столкнулся с неблагоприятными погодными явлениями. В Крыму наблюдались продолжительные засухи, а также возвратные заморозки, которые сказались на белом винограде.Тем не менее Протасов пояснил, что погодные испытания не всегда означают снижение качества готового продукта. По его словам, даже тяжелый сезон может привести к появлению ярких вин.Протасов отметил, что итоги исследования отражают долгосрочные тенденции развития российских игристых вин. Он подчеркнул устойчивый рост качества и особо выделил регионы, которые формируют верхнюю планку."Винный гид России" – национальный исследовательский проект, созданный для объективной оценки состояния отечественной винодельческой отрасли. Он включает масштабную дегустационную программу, аудит винодельческих регионов и предприятий, а также постоянный диалог между государством, производителями и экспертами. Вино для исследования закупается в розничных магазинах, как это делает обычный потребитель, что обеспечивает независимость и прозрачность результатов.Проект реализуется Роскачеством по инициативе Минсельхоза и Минпромторга при участии Россельхозбанка и поддержке отраслевых ассоциаций. "Винный гид" стал инструментом, который помогает не только оценивать качество вина, но и отслеживать развитие виноградарства, выявлять тенденции, поддерживать производителей и формировать культуру потребления российского вина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентовРост площадей виноградников в России - один из самых высокихВино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда

