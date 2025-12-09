Рейтинг@Mail.ru
Крым вошел в число лидеров "Винного гида России" - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"
Крым вошел в число лидеров "Винного гида России" - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"
Крымские виноделы стали одними из лидеров исследования "Винный гид России". По итогам оценки игристых вин 2025 года республика подтвердила свою позицию одного... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Крымские виноделы стали одними из лидеров исследования "Винный гид России". По итогам оценки игристых вин 2025 года республика подтвердила свою позицию одного из ключевых регионов страны в области виноделия. Об этом в пресс-центре РИА Новости заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.По его словам, в 2025 году специалисты проанализировали 134 образца – это крупнейшее исследование игристых вин за всю историю проекта.Несмотря на лидерские позиции, сезон для крымских виноделов был непростым: регион столкнулся с неблагоприятными погодными явлениями. В Крыму наблюдались продолжительные засухи, а также возвратные заморозки, которые сказались на белом винограде.Тем не менее Протасов пояснил, что погодные испытания не всегда означают снижение качества готового продукта. По его словам, даже тяжелый сезон может привести к появлению ярких вин.Протасов отметил, что итоги исследования отражают долгосрочные тенденции развития российских игристых вин. Он подчеркнул устойчивый рост качества и особо выделил регионы, которые формируют верхнюю планку."Винный гид России" – национальный исследовательский проект, созданный для объективной оценки состояния отечественной винодельческой отрасли. Он включает масштабную дегустационную программу, аудит винодельческих регионов и предприятий, а также постоянный диалог между государством, производителями и экспертами. Вино для исследования закупается в розничных магазинах, как это делает обычный потребитель, что обеспечивает независимость и прозрачность результатов.Проект реализуется Роскачеством по инициативе Минсельхоза и Минпромторга при участии Россельхозбанка и поддержке отраслевых ассоциаций. "Винный гид" стал инструментом, который помогает не только оценивать качество вина, но и отслеживать развитие виноградарства, выявлять тенденции, поддерживать производителей и формировать культуру потребления российского вина.
винный гид россии, россия, виноделие в крыму, виноделие, крым, краснодарский край, роскачество, новости
Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"

Крым преодолел сложный сезон и вошел в число лидеров "Винного гида России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Крымские виноделы стали одними из лидеров исследования "Винный гид России". По итогам оценки игристых вин 2025 года республика подтвердила свою позицию одного из ключевых регионов страны в области виноделия. Об этом в пресс-центре РИА Новости заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.
По его словам, в 2025 году специалисты проанализировали 134 образца – это крупнейшее исследование игристых вин за всю историю проекта.
Несмотря на лидерские позиции, сезон для крымских виноделов был непростым: регион столкнулся с неблагоприятными погодными явлениями. В Крыму наблюдались продолжительные засухи, а также возвратные заморозки, которые сказались на белом винограде.
Тем не менее Протасов пояснил, что погодные испытания не всегда означают снижение качества готового продукта. По его словам, даже тяжелый сезон может привести к появлению ярких вин.
Протасов отметил, что итоги исследования отражают долгосрочные тенденции развития российских игристых вин. Он подчеркнул устойчивый рост качества и особо выделил регионы, которые формируют верхнюю планку.
"Мы видим, что лидерами являются Краснодарский край и Республика Крым. В числе лидеров – и фермерские хозяйства, и крупные предприятия, многие из которых работают в зонах защищенного географического указания", – сказал глава Роскачества.
"Винный гид России" – национальный исследовательский проект, созданный для объективной оценки состояния отечественной винодельческой отрасли. Он включает масштабную дегустационную программу, аудит винодельческих регионов и предприятий, а также постоянный диалог между государством, производителями и экспертами. Вино для исследования закупается в розничных магазинах, как это делает обычный потребитель, что обеспечивает независимость и прозрачность результатов.
Проект реализуется Роскачеством по инициативе Минсельхоза и Минпромторга при участии Россельхозбанка и поддержке отраслевых ассоциаций. "Винный гид" стал инструментом, который помогает не только оценивать качество вина, но и отслеживать развитие виноградарства, выявлять тенденции, поддерживать производителей и формировать культуру потребления российского вина.
