Как в Крыму формируется архив историй участников СВО
В Крыму на сегодняшний день сформировано 1590 дел бойцов специальной военной операции, которые в ближайшее время поступят в Государственный архив РК новейшей...
В Крыму сформировали около 1600 дел для архива историй участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день сформировано 1590 дел бойцов специальной военной операции, которые в ближайшее время поступят в Государственный архив РК новейшей истории и по личному составу. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам архивов республики Олег Лобов на заседании президиума крымского парламента во вторник, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Уже 1590 дел (участников СВО – ред.) сформировано, пока – на уровне муниципальных образований, (поскольку) это собственность муниципальных архивов. В ближайшее время эти документы будут переданы в архив новейшей истории и по личному составу, чтобы они хранились вечно", - сказал Лобов.
По словам главы профильного комитета, в направлении формирования архивов историй участников СВО Крым находится на лидирующих позициях среди субъектов РФ.
"Работа очень непростая, тем не менее, мы обязаны сохранить память об этих ребятах, кто был комиссован по состоянию здоровья, кто закончил контракт. Это все наши герои", - подчеркнул Лобов.
Он также отметил, что в архивах будут храниться исключительно оригиналы документов, а не их копии или газетные вырезки.
Президент России Владимир Путин в марте 2025 года поручил правительству рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников СВО.
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с Олегом Лобовым в декабре этого года поручил специалистам продолжить формирование фондов личного происхождения участников СВО и работу по созданию фонда Крымской весны.
