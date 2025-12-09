https://crimea.ria.ru/20251209/kak-v-krymu-formiruetsya-arkhiv-istoriy-uchastnikov-svo-1151519156.html

Как в Крыму формируется архив историй участников СВО

Как в Крыму формируется архив историй участников СВО - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Как в Крыму формируется архив историй участников СВО

В Крыму на сегодняшний день сформировано 1590 дел бойцов специальной военной операции, которые в ближайшее время поступят в Государственный архив РК новейшей... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T13:57

2025-12-09T13:57

2025-12-09T13:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день сформировано 1590 дел бойцов специальной военной операции, которые в ближайшее время поступят в Государственный архив РК новейшей истории и по личному составу. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам архивов республики Олег Лобов на заседании президиума крымского парламента во вторник, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам главы профильного комитета, в направлении формирования архивов историй участников СВО Крым находится на лидирующих позициях среди субъектов РФ."Работа очень непростая, тем не менее, мы обязаны сохранить память об этих ребятах, кто был комиссован по состоянию здоровья, кто закончил контракт. Это все наши герои", - подчеркнул Лобов.Он также отметил, что в архивах будут храниться исключительно оригиналы документов, а не их копии или газетные вырезки.Президент России Владимир Путин в марте 2025 года поручил правительству рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников СВО.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с Олегом Лобовым в декабре этого года поручил специалистам продолжить формирование фондов личного происхождения участников СВО и работу по созданию фонда Крымской весны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

