2025-12-09T08:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В зоне специальной военной операции произошел мощный перелом в пользу Вооруженных сил России, однако говорить о скором обрушении линии фронта ВСУ преждевременно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Кроме этого, по словам специалиста, Россия существенно нарастила выпуск ударных беспилотников и ракет, при этом их качество технические возможности по сравнению с периодом начала спецоперации возросли в разы.Также, по словам Кнутова, стало фактом ощутимое преимущество российских FPV-дронов непосредственно на линии фронта.ВСУ также испытывают нехватку живой силы. Потери противника ежемесячно поставляют около 50 тысяч военнослужащих, при этом прибывают на фронт за тот же срок чуть более 30 тысяч. Таким образом, за месяц армия Украины сокращается на дивизию.В то же время значительно выросло мастерство российских военных, констатировал специалист. Штабы и войска непосредственно на поле боя, по словам Кнутова, начали взаимодействовать как часовой механизм. Это взаимопонимание между разными родами войск и штабами разного уровня приводит к тому, что мы каждый раз используем какие-то новые тактические приемы, которых враг не ожидает.Ситуация для ВСУ усугубляется растущим недовольством внутри украинского общества, которое, во-первых, устало от войны и все громче начинает требовать мира, и, во-вторых, дополнительно раздражено тем, что по итогам вспыхнувшего коррупционного скандала никто пока так и не был наказан.Тем не менее, говорить о том, что враг разгромлен, преждевременно, поскольку поддержка Евросоюза играет ключевую роль в том, что киевский режим держится и собирается продолжать воевать, подчеркнул военный эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освобождает населенные пункты и занимает выгодные рубежиСырский сделал заявление по территориальным уступкам УкраиныРоссия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В зоне специальной военной операции произошел мощный перелом в пользу Вооруженных сил России, однако говорить о скором обрушении линии фронта ВСУ преждевременно. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
"Ситуация для ВСУ непростая. Есть данные, что на километр фронта у них приходится 5-7 человек. Это очень мало. Это говорит о том, что у наших военных появилась возможность просачиваться через их укрепления, накапливать силы и затем освобождать населенные пункты. Эта новая стратегия широко применяется и дает хорошие результаты", – сказал Кнутов.
Кроме этого, по словам специалиста, Россия существенно нарастила выпуск ударных беспилотников и ракет, при этом их качество технические возможности по сравнению с периодом начала спецоперации возросли в разы.
"То, что сейчас делают наши дроны, не делают дроны ни одной страны мира. Например, те же "Герани" уже сейчас оснащают специальными ракетами "воздух-воздух" – вполне современными с точки зрения использования в ближнем воздушном бою. Там устанавливается камера, которая видит истребитель либо вертолет, пытающийся атаковать наш беспилотник. Потом запускаются ракеты, и можно уничтожить эти самолеты и вертолеты-перехватчики", – пояснил военный эксперт.
Также, по словам Кнутова, стало фактом ощутимое преимущество российских FPV-дронов непосредственно на линии фронта.
"Мы стали работать так, как в свое время работала Украина. Мы собираем большое количество дроноводов на одном участке, проламываем оборону и устремляемся вперед. Раньше у нас такой возможности не было. Более того, наши FPV-дроны сейчас летают на 50 километров, что раньше считалось невозможным. Этот качественный перелом тоже играет важную роль", – пояснил специалист.
ВСУ также испытывают нехватку живой силы. Потери противника ежемесячно поставляют около 50 тысяч военнослужащих, при этом прибывают на фронт за тот же срок чуть более 30 тысяч. Таким образом, за месяц армия Украины сокращается на дивизию.
В то же время значительно выросло мастерство российских военных, констатировал специалист. Штабы и войска непосредственно на поле боя, по словам Кнутова, начали взаимодействовать как часовой механизм. Это взаимопонимание между разными родами войск и штабами разного уровня приводит к тому, что мы каждый раз используем какие-то новые тактические приемы, которых враг не ожидает.
Ситуация для ВСУ усугубляется растущим недовольством внутри украинского общества, которое, во-первых, устало от войны и все громче начинает требовать мира, и, во-вторых, дополнительно раздражено тем, что по итогам вспыхнувшего коррупционного скандала никто пока так и не был наказан.
Тем не менее, говорить о том, что враг разгромлен, преждевременно, поскольку поддержка Евросоюза играет ключевую роль в том, что киевский режим держится и собирается продолжать воевать, подчеркнул военный эксперт.
"Если бы американцы лишили Украину двух вещей: разведывательной информации со спутников и отключили бы Starlink, то фронт ВСУ максимум через две недели рухнул бы, это сто процентов", – подытожил аналитик.
