Четвертая военная зима: с чем ее встретили ВСУ и как надолго их хватит

2025-12-09T08:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В зоне специальной военной операции произошел мощный перелом в пользу Вооруженных сил России, однако говорить о скором обрушении линии фронта ВСУ преждевременно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Кроме этого, по словам специалиста, Россия существенно нарастила выпуск ударных беспилотников и ракет, при этом их качество технические возможности по сравнению с периодом начала спецоперации возросли в разы.Также, по словам Кнутова, стало фактом ощутимое преимущество российских FPV-дронов непосредственно на линии фронта.ВСУ также испытывают нехватку живой силы. Потери противника ежемесячно поставляют около 50 тысяч военнослужащих, при этом прибывают на фронт за тот же срок чуть более 30 тысяч. Таким образом, за месяц армия Украины сокращается на дивизию.В то же время значительно выросло мастерство российских военных, констатировал специалист. Штабы и войска непосредственно на поле боя, по словам Кнутова, начали взаимодействовать как часовой механизм. Это взаимопонимание между разными родами войск и штабами разного уровня приводит к тому, что мы каждый раз используем какие-то новые тактические приемы, которых враг не ожидает.Ситуация для ВСУ усугубляется растущим недовольством внутри украинского общества, которое, во-первых, устало от войны и все громче начинает требовать мира, и, во-вторых, дополнительно раздражено тем, что по итогам вспыхнувшего коррупционного скандала никто пока так и не был наказан.Тем не менее, говорить о том, что враг разгромлен, преждевременно, поскольку поддержка Евросоюза играет ключевую роль в том, что киевский режим держится и собирается продолжать воевать, подчеркнул военный эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освобождает населенные пункты и занимает выгодные рубежиСырский сделал заявление по территориальным уступкам УкраиныРоссия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин

