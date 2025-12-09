Рейтинг@Mail.ru
Большая Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Большая Ялта частично обесточена
Большая Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Большая Ялта частично обесточена
Часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T14:37
2025-12-09T14:43
большая ялта
гурзуф
массандра
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
электроэнергия
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".Также нет света в Токарево, Шубино, Софиевке Кировского района полуострова.На месте уже работают аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций.
большая ялта, гурзуф, массандра, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, отключение электроэнергии
Большая Ялта частично обесточена

Большая Ялта частично обесточена из-за аварии на сетях

14:37 09.12.2025 (обновлено: 14:43 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Городской округ Ялта Населенные пункты: Гурзуф, Даниловка, Никита, Массандра", – перечислили в предприятии.
Также нет света в Токарево, Шубино, Софиевке Кировского района полуострова.
На месте уже работают аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций.
