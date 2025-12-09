https://crimea.ria.ru/20251209/bolshaya-yalta-chastichno-obestochena-1151520562.html
Большая Ялта частично обесточена
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".Также нет света в Токарево, Шубино, Софиевке Кировского района полуострова.На месте уже работают аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Большая Ялта частично обесточена
14:37 09.12.2025 (обновлено: 14:43 09.12.2025)