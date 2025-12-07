https://crimea.ria.ru/20251207/vulkan-kilauea-na-gavayyakh-vypustil-fontan-lavy-vysotoy-370-metrov-1151464372.html
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
Вулкан Килауэа на Гавайских островах во время 38-го эпизода извержения выпустил фонтан лавы высотой приблизительно 370 метров, также впервые за время текущего... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T09:41
2025-12-07T09:41
2025-12-07T09:50
вулкан
сша
гавайи
новости
природа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151464208_0:54:356:254_1920x0_80_0_0_de8c3555730f420ab877a17a39e5acfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Вулкан Килауэа на Гавайских островах во время 38-го эпизода извержения выпустил фонтан лавы высотой приблизительно 370 метров, также впервые за время текущего извержения на вулкане можно было наблюдать три примерно одинаковых по размеру фонтана, что представляет собой крайне редкое явление, следует из данных Геологической службы США (USGS)."Три кратера извергают фонтаны. Высота фонтанов южного кратера составляет около 1,2 тысячи футов (370 метров), а высота фонтанов северных кратеров опустилась значительно ниже своего максимального значения в 500 футов (150 метров)... До того, как южный кратер стал доминирующим, наблюдалось три фонтана с примерно одинаковой высотой в 500 футов (150 метров) - два из северных кратеров и один из южного. Такой тройной фонтан - это чрезвычайно редкое явление, и оно впервые наблюдалось за время этого извержения", - говорится в заявлении на сайте службы.Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
гавайи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151464208_9:0:348:254_1920x0_80_0_0_71e9d03b444925ee7f682956a592dda5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вулкан, сша, гавайи, новости, природа, в мире
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
09:41 07.12.2025 (обновлено: 09:50 07.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Вулкан Килауэа на Гавайских островах во время 38-го эпизода извержения выпустил фонтан лавы высотой приблизительно 370 метров, также впервые за время текущего извержения на вулкане можно было наблюдать три примерно одинаковых по размеру фонтана, что представляет собой крайне редкое явление, следует из данных Геологической службы США (USGS).
"Три кратера извергают фонтаны. Высота фонтанов южного кратера составляет около 1,2 тысячи футов (370 метров), а высота фонтанов северных кратеров опустилась значительно ниже своего максимального значения в 500 футов (150 метров)... До того, как южный кратер стал доминирующим, наблюдалось три фонтана с примерно одинаковой высотой в 500 футов (150 метров) - два из северных кратеров и один из южного. Такой тройной фонтан - это чрезвычайно редкое явление, и оно впервые наблюдалось за время этого извержения", - говорится в заявлении на сайте службы.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.