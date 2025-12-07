Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков
Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков
Российские военные за сутки уничтожили на всех фронтах спецоперации еще 1350 боевиков ВСУ, 16 бронемашин и другие вооружения противника, в том числе западного... РИА Новости Крым, 07.12.2025
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех фронтах спецоперации еще 1350 боевиков ВСУ, 16 бронемашин и другие вооружения противника, в том числе западного производства. Об этом сказано в воскресной сводке Миноброны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" ликвидировали до 210 боевиков ВСУ, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.Группировка "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. Потери противника составили свыше 220 военных, семь боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группыулучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 190 солдат, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения "Центра" разбили до 480 боевиков киевского режима, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 205 солдат, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 45 военных ВСУ, американские бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777, 10 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Также военные РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 БПЛА самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 960 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 428 танков и других боевых бронированных машин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 769 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 520 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости
министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости
Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков

Минобороны: Киев потерял еще 1350 боевиков за сутки

12:56 07.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех фронтах спецоперации еще 1350 боевиков ВСУ, 16 бронемашин и другие вооружения противника, в том числе западного производства. Об этом сказано в воскресной сводке Миноброны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" ликвидировали до 210 боевиков ВСУ, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
Группировка "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. Потери противника составили свыше 220 военных, семь боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Бойцы "Южной" группыулучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 190 солдат, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения "Центра" разбили до 480 боевиков киевского режима, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
12:29
4 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России
Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 205 солдат, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 45 военных ВСУ, американские бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777, 10 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Также военные РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 960 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 428 танков и других боевых бронированных машин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 769 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 520 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
Когда закончится СВО
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
12:43
Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты
 
Министерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
