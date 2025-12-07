https://crimea.ria.ru/20251207/novosti-svo-za-sutki-kiev-lishilsya-esche-1350-boevikov-1151466831.html

Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков

Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков

2025-12-07T12:56

министерство обороны рф

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех фронтах спецоперации еще 1350 боевиков ВСУ, 16 бронемашин и другие вооружения противника, в том числе западного производства. Об этом сказано в воскресной сводке Миноброны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" ликвидировали до 210 боевиков ВСУ, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.Группировка "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. Потери противника составили свыше 220 военных, семь боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группыулучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 190 солдат, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения "Центра" разбили до 480 боевиков киевского режима, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 205 солдат, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 45 военных ВСУ, американские бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777, 10 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Также военные РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 БПЛА самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 960 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 428 танков и других боевых бронированных машин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 769 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 520 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНРНад Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типаКогда закончится СВО

Новости

