На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка - РИА Новости Крым, 07.12.2025
На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка
На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка - РИА Новости Крым, 07.12.2025
На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка
22-летняя девушка-пешеход погибла в Краснодаре под колесами "Газели", сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. 22-летняя девушка-пешеход погибла в Краснодаре под колесами "Газели", сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла 7 декабря в 6:35. 49-летний водитель автомобиля "Газель" сбил девушку 22 лет, которая шла по обочине.Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства трагедии.В Крыму за только за последнюю неделю ноября было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщала ранее пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Новости
На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка

МВД: в Краснодаре под колесами "Газели" погибла девушка

12:33 07.12.2025
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. 22-летняя девушка-пешеход погибла в Краснодаре под колесами "Газели", сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.
По данным полиции, авария произошла 7 декабря в 6:35. 49-летний водитель автомобиля "Газель" сбил девушку 22 лет, которая шла по обочине.
"От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда кареты скорой помощи", - сообщили правоохранители.
Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства трагедии.
В Крыму за только за последнюю неделю ноября было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщала ранее пресс-служба Госавтоинспекции региона.
КубаньКраснодарКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюДТППроисшествияНовости
 
