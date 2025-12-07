https://crimea.ria.ru/20251207/na-kubani-pod-kolesami-gazeli-pogibla-devushka-1151466502.html
На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка
На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка - РИА Новости Крым, 07.12.2025
На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка
22-летняя девушка-пешеход погибла в Краснодаре под колесами "Газели", сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T12:33
2025-12-07T12:33
2025-12-07T12:33
кубань
краснодар
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
дтп
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. 22-летняя девушка-пешеход погибла в Краснодаре под колесами "Газели", сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла 7 декабря в 6:35. 49-летний водитель автомобиля "Газель" сбил девушку 22 лет, которая шла по обочине.Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства трагедии.В Крыму за только за последнюю неделю ноября было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщала ранее пресс-служба Госавтоинспекции региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину сбили на "зебре" под СимферополемТаксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТПДве 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму
кубань
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодар, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, дтп, происшествия, новости
На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка
МВД: в Краснодаре под колесами "Газели" погибла девушка