Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
Перед Крымским мостом утром в воскресенье нет очередей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в воскресенье нет очередей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
