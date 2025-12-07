Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
Перед Крымским мостом утром в воскресенье нет очередей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
2025-12-07T10:12
2025-12-07T10:12
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в воскресенье нет очередей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья

10:12 07.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в воскресенье нет очередей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 10 часов.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКрымНовости КрымаКерчьКерченский проливТамань
 
