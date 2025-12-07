https://crimea.ria.ru/20251207/kak-rabotaet-v-krymu-assambleya-narodov-rossii-1151433317.html

Как работает в Крыму Ассамблея народов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Ассамблея народов России учитывает права всех национальностей, проживающих в Крыму, защищает права всех национальностей на полуострове. Также она занимается мероприятиями, направленными на развитие интеграционных процессов. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заявил первый вице-спикер парламента республики Сергей Цеков, которые возглавляет региональное отделение Ассамблеи.По его словам, в Крыму интерес к работе регионального отделения Ассамблеи не ослабевает."Мы практически уже создали местные отделения (ассамблеи - ред.) во всех регионах Крыма. И со временем число членов Ассамблеи будет увеличиться. Она занимается очень правильными и нужными вещами. И одно из главных направлений этой деятельности — воспитание российской, гражданской идентичности. То есть, мы начинаем понимать, что мы не только представители какой-то национальности, национальной группы, а мы, прежде всего, граждане Российской Федерации", - подчеркнул Цеков.По его словам, именно понимание своей гражданской идентичности помогает людям чувствовать свое единство, защищать интересы своей страны, но и не забывать об интересах своей национальной группы."Мы живем в великой стране, в стране, которая объединяет множество народов, где уделяется большое внимание языкам и культурам этих народов. В стране-защитнице, в стране, которая сохраняет культурные, духовные и семейные ценности, которые фактически одинаковы для всех", - сказал Цеков, выразив уверенность, что в последующие годы Ассамблея будет набирать силу, станет привлекательной организацией для представителей всех национальностей.Региональное отделение Ассамблеи народов России появилось в Крыму в феврале. В правление Ассамблеи вошли 17 человек - руководители национально-культурных автономий, представители ряда общественных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сохраняется межнациональный мир в КрымуПутин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народовДве трети россиян готовы экономить ради защиты страны – опрос

