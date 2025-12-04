https://crimea.ria.ru/20251204/vvedenie-vo-khram-bogoroditsy-otmechayut-pravoslavnye--istoriya-prazdnika-1151379831.html

Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника

Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника

Православные христиане 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник – один из 12 главных православных торжеств. РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T06:59

2025-12-04T06:59

2025-12-04T06:59

праздники и памятные даты

православие

религия

общество

христианство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111649/25/1116492550_0:323:5950:3670_1920x0_80_0_0_b86cb39ad4e90f300026df4e8c5a6e48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Православные христиане 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник – один из 12 главных православных торжеств.Предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу легло в основу праздника. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости оставались бездетны. И однажды дали обет – если родится дитя, его непременно посветят Богу.Марию родители отвели в Иерусалимский храм в трехлетнем возрасте, где девочка должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах. Мария сама преодолела 15 больших каменных ступеней, которые вели в храм, гласит предание.Первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя, по внушению свыше, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой. При Иерусалимском храме Дева Мария прожила до 12 лет. Затем решила посвятить себя Богу и была поручена заботам Иосифа Обручника.Истоки празднования Введения во храм идут с первых веков христианства. Первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы на Святой Земле построила царица Елена, мать римского императора Константина Великого, в IV столетии.В завершающей молитве в конце каждой литургии обязательно вспоминают родителей Девы Марии – праведных Иоакимы и Анну. По словам священнослужителей, их поступок – пример того, как следует духовно воспитывать своих детей.28 ноября верующие православные вступили в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из главных христианских праздников – Христово Рождество.В православной традиции этот пост именуют также Филипповым, так как его начало приходится на день, следующий за празднованием памяти святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников и апостолов Иисуса Христа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло Божьего дома – в Керчи прихожане ремонтируют кровлю храмаПод омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуПраздник Татьян и студентов: традиции и история

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, православие, религия, общество, христианство