Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника
Православные христиане 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник – один из 12 главных православных торжеств. РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Православные христиане 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник – один из 12 главных православных торжеств.Предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу легло в основу праздника. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости оставались бездетны. И однажды дали обет – если родится дитя, его непременно посветят Богу.Марию родители отвели в Иерусалимский храм в трехлетнем возрасте, где девочка должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах. Мария сама преодолела 15 больших каменных ступеней, которые вели в храм, гласит предание.Первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя, по внушению свыше, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой. При Иерусалимском храме Дева Мария прожила до 12 лет. Затем решила посвятить себя Богу и была поручена заботам Иосифа Обручника.Истоки празднования Введения во храм идут с первых веков христианства. Первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы на Святой Земле построила царица Елена, мать римского императора Константина Великого, в IV столетии.В завершающей молитве в конце каждой литургии обязательно вспоминают родителей Девы Марии – праведных Иоакимы и Анну. По словам священнослужителей, их поступок – пример того, как следует духовно воспитывать своих детей.28 ноября верующие православные вступили в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из главных христианских праздников – Христово Рождество.В православной традиции этот пост именуют также Филипповым, так как его начало приходится на день, следующий за празднованием памяти святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников и апостолов Иисуса Христа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло Божьего дома – в Керчи прихожане ремонтируют кровлю храмаПод омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуПраздник Татьян и студентов: традиции и история
праздники и памятные даты, православие, религия, общество, христианство
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Православные христиане 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник – один из 12 главных православных торжеств.
Предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу легло в основу праздника. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости оставались бездетны. И однажды дали обет – если родится дитя, его непременно посветят Богу.
Марию родители отвели в Иерусалимский храм в трехлетнем возрасте, где девочка должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах. Мария сама преодолела 15 больших каменных ступеней, которые вели в храм, гласит предание.
Первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя, по внушению свыше, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой. При Иерусалимском храме Дева Мария прожила до 12 лет. Затем решила посвятить себя Богу и была поручена заботам Иосифа Обручника.
Истоки празднования Введения во храм идут с первых веков христианства. Первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы на Святой Земле построила царица Елена, мать римского императора Константина Великого, в IV столетии.
В завершающей молитве в конце каждой литургии обязательно вспоминают родителей Девы Марии – праведных Иоакимы и Анну. По словам священнослужителей, их поступок – пример того, как следует духовно воспитывать своих детей.
28 ноября верующие православные вступили в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из главных христианских праздников – Христово Рождество.
В православной традиции этот пост именуют также Филипповым, так как его начало приходится на день, следующий за празднованием памяти святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников и апостолов Иисуса Христа.
