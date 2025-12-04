Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 04.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251204/v-sevastopole-zakryli-reyd-1151402857.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Севастополе закрыли рейд
Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T13:01
2025-12-04T13:01
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
общественный транспорт
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, общественный транспорт, логистика
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской транспорт

13:01 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
