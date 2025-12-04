https://crimea.ria.ru/20251204/v-sevastopole-otkryli-reyd-posle-vozdushnoy-trevogi--1151406652.html
В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги
В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения. Об этом сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T15:02
2025-12-04T15:02
2025-12-04T15:03
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения. Об этом сообщает профильный городской департамент.Рейд закрыли в 12.58. После этого в городе была объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев сообщил о сбитии двух воздушных целей на Северной стороне. Спустя два часа ограничения сняли. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_18:0:1671:1240_1920x0_80_0_0_7daa6d3ddf6a6d3ff8ba21b320dbe9c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, морской транспорт
В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги
В Севастополе открыли рейд после отражения атаки ВСУ
15:02 04.12.2025 (обновлено: 15:03 04.12.2025)