В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги

В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения. Об этом сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения. Об этом сообщает профильный городской департамент.Рейд закрыли в 12.58. После этого в городе была объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев сообщил о сбитии двух воздушных целей на Северной стороне. Спустя два часа ограничения сняли. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

