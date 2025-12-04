Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 04.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251204/v-sevastopole-otkryli-reyd-posle-vozdushnoy-trevogi--1151406652.html
В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги
В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения. Об этом сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения. Об этом сообщает профильный городской департамент.Рейд закрыли в 12.58. После этого в городе была объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев сообщил о сбитии двух воздушных целей на Северной стороне. Спустя два часа ограничения сняли. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, морской транспорт
В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги

В Севастополе открыли рейд после отражения атаки ВСУ

15:02 04.12.2025 (обновлено: 15:03 04.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения. Об этом сообщает профильный городской департамент.
Рейд закрыли в 12.58. После этого в городе была объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев сообщил о сбитии двух воздушных целей на Северной стороне. Спустя два часа ограничения сняли.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
