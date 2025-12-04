https://crimea.ria.ru/20251204/ugroza-vzryva-pod-feodosiey-pozharnye-spasli-neskolko-domov-ot-ognya-1151405973.html

Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня

Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня

В селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня, сообщают в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T14:15

2025-12-04T14:15

2025-12-04T14:15

пожар

происшествия

мчс крыма

феодосия

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151405691_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b31491d4a61e93e141a86adebad7c166.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня, сообщают в МЧС Крыма.По данным ведомства, пожар начался в одном из двухэтажных жилых домов. Существовала угроза взрыва газовых баллонов и перехода огня на соседние здания."Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части поселка Приморский в составе 6-ти человек", – рассказали в МЧС.Пожар удалось ликвидировать и избежать распространения огня. Газовые баллоны также остались целы. Итоговая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Как отметили в министерстве, пострадавших нет, а причину произошедшего устанавливают.Ранее сообщалось, что в Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчинаВ Крыму отменили особый противопожарный режимДвухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, мчс крыма, феодосия, крым, новости крыма