Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня
Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня
Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня
В селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня, сообщают в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня, сообщают в МЧС Крыма.По данным ведомства, пожар начался в одном из двухэтажных жилых домов. Существовала угроза взрыва газовых баллонов и перехода огня на соседние здания."Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части поселка Приморский в составе 6-ти человек", – рассказали в МЧС.Пожар удалось ликвидировать и избежать распространения огня. Газовые баллоны также остались целы. Итоговая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Как отметили в министерстве, пострадавших нет, а причину произошедшего устанавливают.Ранее сообщалось, что в Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар.
Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня

Под Феодосией пожарные не допустили взрыва газовых баллонов и спасли несколько домов

14:15 04.12.2025
 
© МЧС Республики КрымПожар под Феодосией
Пожар под Феодосией
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня, сообщают в МЧС Крыма.
По данным ведомства, пожар начался в одном из двухэтажных жилых домов. Существовала угроза взрыва газовых баллонов и перехода огня на соседние здания.
"Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части поселка Приморский в составе 6-ти человек", – рассказали в МЧС.
Пожар удалось ликвидировать и избежать распространения огня. Газовые баллоны также остались целы. Итоговая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Как отметили в министерстве, пострадавших нет, а причину произошедшего устанавливают.
Ранее сообщалось, что в Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар.
ПожарПроисшествияМЧС КрымаФеодосияКрымНовости Крыма
 
