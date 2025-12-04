Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня

https://crimea.ria.ru/20251204/ugroza-vzryva-pod-feodosiey-pozharnye-spasli-neskolko-domov-ot-ognya-1151405973.html
В селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня, сообщают в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T14:15
2025-12-04T14:15
2025-12-04T14:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня, сообщают в МЧС Крыма.По данным ведомства, пожар начался в одном из двухэтажных жилых домов. Существовала угроза взрыва газовых баллонов и перехода огня на соседние здания."Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части поселка Приморский в составе 6-ти человек", – рассказали в МЧС.Пожар удалось ликвидировать и избежать распространения огня. Газовые баллоны также остались целы. Итоговая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Как отметили в министерстве, пострадавших нет, а причину произошедшего устанавливают.Ранее сообщалось, что в Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня, сообщают в МЧС Крыма.
По данным ведомства, пожар начался в одном из двухэтажных жилых домов. Существовала угроза взрыва газовых баллонов и перехода огня на соседние здания.
"Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части поселка Приморский в составе 6-ти человек", – рассказали в МЧС.
Пожар удалось ликвидировать и избежать распространения огня. Газовые баллоны также остались целы. Итоговая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Как отметили в министерстве, пострадавших нет, а причину произошедшего устанавливают.
Ранее сообщалось
, что в Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар.
