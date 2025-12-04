https://crimea.ria.ru/20251204/solntse-buntuet-silnaya-vspyshka-urovnya-m-proizoshla-v-chetverg-1151399338.html
Солнце бунтует: сильная вспышка уровня М произошла в четверг
2025-12-04T11:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На Солнце фиксируется вспышка уровня М6.0 – предпоследнего по шкале активности, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным специалистов, всплеск энергии произошел в 5.50 утра в четверг. Индекс солнечной активности достиг 6,8 баллов из 10 максимальных.Грозит ли вспышка новыми магнитными бурями не уточняется. При этом на Земле с полуночи бушует геомагнитный шторм, повторный удар уровня почти G2 ожидается в полдень.1 декабря ученые сообщили, что самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
