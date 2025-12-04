Рейтинг@Mail.ru
Солнце бунтует: сильная вспышка уровня М произошла в четверг - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Солнце бунтует: сильная вспышка уровня М произошла в четверг
Солнце бунтует: сильная вспышка уровня М произошла в четверг - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Солнце бунтует: сильная вспышка уровня М произошла в четверг
На Солнце фиксируется вспышка уровня М6.0 – предпоследнего по шкале активности, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований...
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
космос
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На Солнце фиксируется вспышка уровня М6.0 – предпоследнего по шкале активности, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным специалистов, всплеск энергии произошел в 5.50 утра в четверг. Индекс солнечной активности достиг 6,8 баллов из 10 максимальных.Грозит ли вспышка новыми магнитными бурями не уточняется. При этом на Земле с полуночи бушует геомагнитный шторм, повторный удар уровня почти G2 ожидается в полдень.1 декабря ученые сообщили, что самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, космос
Солнце бунтует: сильная вспышка уровня М произошла в четверг

На Солнце произошла мощнейшая за неделю вспышка

11:17 04.12.2025
 
Вспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На Солнце фиксируется вспышка уровня М6.0 – предпоследнего по шкале активности, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным специалистов, всплеск энергии произошел в 5.50 утра в четверг. Индекс солнечной активности достиг 6,8 баллов из 10 максимальных.

"Список солнечных вспышек за сегодня: полное число вспышек класса С и выше – пять вспышек. С класс – четыре, М класс – одна, Х класс – ноль", – приводят данные в лаборатории.

Грозит ли вспышка новыми магнитными бурями не уточняется. При этом на Земле с полуночи бушует геомагнитный шторм, повторный удар уровня почти G2 ожидается в полдень.
1 декабря ученые сообщили, что самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Суперлуние
2 декабря, 06:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние
 
Вспышки на СолнцеСолнцеИнститут солнечно-земной физикикосмос
 
