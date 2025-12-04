https://crimea.ria.ru/20251204/pyatikratno-narechennyy-istoriya-avianesuschego-kreysera-admiral-kuznetsov-1151389212.html

Пятикратно нареченный: история авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"

40 лет назад, 4 декабря 1985 года, был спущен на воду тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" – единственный авианесущий корабль,... РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. 40 лет назад, 4 декабря 1985 года, был спущен на воду тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" – единственный авианесущий корабль, одновременно являющийся флагманом Военно-морского флота России и Северного флота.Корабль был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в сентябре 1982 года, зачислен в состав Северного флота в январе 1991 года. За это время крейсер успел сменить пять названий. В проекте он носил имя "Советский Союз". После закладки он стал именоваться "Ригой" – дань советской традиции, по которой тяжелые крейсеры называли в честь столиц республик СССР. После смерти генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в ноябре 1982-го строящийся корабль решили переименовать в честь ушедшего из жизни советского лидера.Под именем "Леонид Брежнев" авианосный крейсер и был спущен на воду 4 декабря 1985 года. Спустя два года на волне "перестройки" корабль переименовали в "Тбилиси". В в октябре 1990-го он получил свое пятое имя, которое носит и по сей день – "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", в честь легендарного главкома ВМФ СССР, Героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова, который настаивал на строительстве в Советском Союзе авианосцев и не боялся вступать в жаркие споры с Иосифом Сталиным в вопросах строительства Военно-морских сил страны."Адмирал Кузнецов" отличается от полноценных авианосцев меньшим по размерам ангаром и отсутствием катапульт, препятствующим использованию тяжелых самолетов с длинным разбегом. Длина авианосного крейсера – 304,5 метра, ширина – 75 метров, высота, 64,5 метра, полное водоизмещение – 55 000 тонн.Корабль может развивать скорость 29 узлов. Его энергетическая установка состоит из четырех паротурбин, мощность каждой – 50000 лошадиных сил. Автономность плавания корабля – 45 суток. Экипаж крейсера – 1960 человек.Одновременно со строительством корабля с целью подготовки пилотов для посадки на его палубу на аэродроме Саки-4 в Крыму был открыт специальный учебный центр НИТКА ("Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный", ныне - полигон взлетно-посадочных систем "Нитка"). Первым летчиком в истории советских военно-морских сил, совершившим горизонтальную посадку на корабль, стал летчик-испытатель Герой Советского Союза Виктор Пугачев (1 ноября 1989 года).Авианосный крейсер оснащен ракетными пусковыми установками (12 противокорабельных ракет "Гранит" и 60 ракет "Удав-1"), зенитно-ракетными комплексами "Клинок" (192 ракеты, 24 пусковые установки) и "Каштан" (256 ракет). На борту могут располагаться до 24 многоцелевых вертолетов Ка-27 и до 12 палубных истребителей Су-27К (Су-33).Поскольку "Адмирал Кузнецов" является по классификации не авианосцем, а тяжелым авианесущим крейсером, ему разрешено заходить в Черное море. Всем другим авианосцам вход через Босфор и Дарданеллы в черноморские воды запрещен в соответствии с конвенцией Монтре.В 1990-х годах авианосный крейсер регулярно выходил в море на учения, нес боевую службу в Средиземноморье. В 2000 году принимал участие в операции по поиску атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море. В 2004 году участвовал в месячном походе в Северную Атлантику, с декабря 2007 года по февраль 2008 года – в походе в Атлантический океан и Средиземное море во главе отряда боевых кораблей.С ноября 2016 года "Адмирал Кузнецов" выполнял задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии. Взлетавшие с его палубы самолеты Су-33 за два месяца выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых поразили более 1200 объектов боевиков в провинциях Идлиб и Хомс.В 2018 году президент России Владимир Путин наградил авианосный крейсер орденом Ушакова. В том же году корабль поставили в док на капитальный ремонт.В ночь на 30 октября в доке на судоремонтном заводе в Мурманской области при проведении операции по спуску на воду крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация, в результате которой док затонул. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы и корпуса корабля.Работы по ремонту и модернизации крейсера должны были завершиться в 2020 году, а на испытания корабль должен был выйти в 2021 году. Однако работы не завершены по сегодняшний день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

