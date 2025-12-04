https://crimea.ria.ru/20251204/putin-otsenil-itogi-vstrechi-s-uitkoffom-i-kushnerom-1151398739.html
Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал состоявшуюся встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером очень полезной. Об этом глава государства рассказал в интервью каналу India Today, сообщает РИА Новости.Путин отметил, что встреча продолжалась пять часов."Но она была необходима. Она была очень полезной", - сказал президент РФ.Путин также заявил, что предложения по Украине, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе были основаны на его договоренностях с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.Российский лидер добавил, что в ходе встречи обсуждались пункты плана, с которыми Москва не согласна."Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа. Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа", - пояснил Путин.Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ
Встреча с Уиткоффом и Кушнером была очень полезной – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал состоявшуюся встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером очень полезной. Об этом глава государства рассказал в интервью каналу India Today, сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что встреча продолжалась пять часов.
"Но она была необходима. Она была очень полезной", - сказал президент РФ.
Путин также заявил, что предложения по Украине, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе были основаны на его договоренностях с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.
"То, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это заняло столько времени. Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная", - уточнил он.
Российский лидер добавил, что в ходе встречи обсуждались пункты плана, с которыми Москва не согласна.
"Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа. Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа", - пояснил Путин.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле
спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Ушаков по итогам встречи сообщил
, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.
