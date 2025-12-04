https://crimea.ria.ru/20251204/putin-otsenil-itogi-vstrechi-s-uitkoffom-i-kushnerom-1151398739.html

Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал состоявшуюся встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером очень полезной. Об этом глава государства рассказал в интервью каналу India Today, сообщает РИА Новости.Путин отметил, что встреча продолжалась пять часов."Но она была необходима. Она была очень полезной", - сказал президент РФ.Путин также заявил, что предложения по Украине, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе были основаны на его договоренностях с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.Российский лидер добавил, что в ходе встречи обсуждались пункты плана, с которыми Москва не согласна."Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа. Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа", - пояснил Путин.Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ

