Новая школа под Симферополем откроется до конца года

Новая школа под Симферополем откроется до конца года

В селе Укромное Симферопольского района почти завершено строительство общеобразовательной школы на 600 мест. Об этом сообщает пресс-служба крымского минстроя. РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T16:46

2025-12-04T16:46

2025-12-04T16:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В селе Укромное Симферопольского района почти завершено строительство общеобразовательной школы на 600 мест. Об этом сообщает пресс-служба крымского минстроя.На первом этаже школы находится пищеблок, медицинские кабинеты, спортзал, а также гардероб. Обеденный зал рассчитан на 300 посадочных мест. В медицинском блоке располагается кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, подсобки для хранения уборочного инвентаря. На втором этаже оборудовали актовый зал на 324 посадочных места, также есть двенадцатиметровая сцена, уточнили в пресс-службе."Сейчас на объекте проводятся пуско-наладочные работы, монтаж технологического оборудования и клининг. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году", – добавили в минстрое.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питанияПри капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушенияПодрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае

