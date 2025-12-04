Рейтинг@Mail.ru
Новая школа под Симферополем откроется до конца года - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/pod-simferopolem-novaya-shkola-na-600-mest-gotova-na-99-1151400879.html
Новая школа под Симферополем откроется до конца года
Новая школа под Симферополем откроется до конца года - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Новая школа под Симферополем откроется до конца года
В селе Укромное Симферопольского района почти завершено строительство общеобразовательной школы на 600 мест. Об этом сообщает пресс-служба крымского минстроя. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T16:46
2025-12-04T16:48
строительство
крым
новости крыма
симферопольский район
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151401075_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ed7598d3447d109c4f756f843dc8b0b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В селе Укромное Симферопольского района почти завершено строительство общеобразовательной школы на 600 мест. Об этом сообщает пресс-служба крымского минстроя.На первом этаже школы находится пищеблок, медицинские кабинеты, спортзал, а также гардероб. Обеденный зал рассчитан на 300 посадочных мест. В медицинском блоке располагается кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, подсобки для хранения уборочного инвентаря. На втором этаже оборудовали актовый зал на 324 посадочных места, также есть двенадцатиметровая сцена, уточнили в пресс-службе."Сейчас на объекте проводятся пуско-наладочные работы, монтаж технологического оборудования и клининг. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году", – добавили в минстрое.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питанияПри капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушенияПодрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151401075_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e9b56bb14f76cf5a8c3badc9c382a78f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
строительство, крым, новости крыма, симферопольский район, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), образование в крыму и севастополе
Новая школа под Симферополем откроется до конца года

В селе Укромное Симферопольского района почти построили новую школу на 600 мест

16:46 04.12.2025 (обновлено: 16:48 04.12.2025)
 
© Минстрой КрымаШкола в Симферопольском районе на 600 мест готовится к сдаче в эксплуатацию
Школа в Симферопольском районе на 600 мест готовится к сдаче в эксплуатацию
© Минстрой Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В селе Укромное Симферопольского района почти завершено строительство общеобразовательной школы на 600 мест. Об этом сообщает пресс-служба крымского минстроя.

"Строительная готовность школы в селе Укромное – 99 %. Трехэтажное учреждение рассчитано на проведение занятий для 1-11 классов вместимостью по 25 человек", – говорится в сообщении.

© Минстрой КрымаШкола в Симферопольском районе на 600 мест готовится к сдаче в эксплуатацию
Школа в Симферопольском районе на 600 мест готовится к сдаче в эксплуатацию
© Минстрой Крыма
На первом этаже школы находится пищеблок, медицинские кабинеты, спортзал, а также гардероб. Обеденный зал рассчитан на 300 посадочных мест. В медицинском блоке располагается кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, подсобки для хранения уборочного инвентаря. На втором этаже оборудовали актовый зал на 324 посадочных места, также есть двенадцатиметровая сцена, уточнили в пресс-службе.
"Сейчас на объекте проводятся пуско-наладочные работы, монтаж технологического оборудования и клининг. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году", – добавили в минстрое.
© Минстрой КрымаШкола в Симферопольском районе на 600 мест готовится к сдаче в эксплуатацию
Школа в Симферопольском районе на 600 мест готовится к сдаче в эксплуатацию
© Минстрой Крыма
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
В Крыму в ближайшие три года планируется строительство девяти школ и десяти детских садов, а также реконструкция 11 дошкольных учреждений и капремонт семи техникумов и интернатов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания
При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения
Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае
 
СтроительствоКрымНовости КрымаСимферопольский районМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Образование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
17:52Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
17:34Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
17:22На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
17:08Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов
17:04Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль
16:46Новая школа под Симферополем откроется до конца года
16:30Коммунальная инфраструктура РФ готова к отопительному периоду на 99,8%
16:22В ПСБ рассказали, как бизнесу сэкономить на бухгалтерии
15:50МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
15:40Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку
15:26Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили
15:13Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту
15:02В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги
14:48Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:40Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
14:15Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня
14:09Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
13:58Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах
13:51Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
Лента новостейМолния